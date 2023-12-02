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ЛАДА.kz » Спорт или культура

Опубликовано: Сегодня, 13:54

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В Мангистау определены победители областного конкурса «Студент года – 2023»

В Мангистауской области прошёл конкурс «Студент года – 2023», организованный корпоративным фондом «Актауский Альянс студентов». Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил исполнительный директор КФ «Актауский Альянс студентов» Парасат Серикулы.

По словам спикера, при поддержке управления по вопросам молодёжной политики Мангистауской области совместно с Центром поддержки гражданских инициатив корпоративным фондом «Альянс студентов» Актау» 28 ноября текущего года в рамках проекта «Student life» проведён областной конкурс «Студент года – 2023». На данный конкурс поступило 85 заявок. Из них отобраны 10.

- В целом основной целью конкурса является повышение социального потенциала студенческой молодёжи и выявление молодёжи, студентов, студенческих групп, активно участвующих в студенческой жизни. В торжественном мероприятии приняли участие руководитель управления образования Мангистауской области Динара Жумашева, руководитель управления по вопросам молодёжной политики Мангистауской области Мукаш Оралбай, руководитель Молодёжного ресурсного центра Мангистауской области Гульмира Бурхандинова. В конкурсе по номинациям поступило 85 заявок от почти 20 профессионально-технических учебных заведений и Университета им. Ш. Есенова. Из них 10 стали лучшими. Студент 3 курса Мангистауского высшего педагогического колледжа Улжан Абдрахман получила звание «Студент года-2023». Кроме того, в номинации «Лучший председатель организации студенческого самоуправления» был награждён студент Мангистауского высшего политехнического колледжа Мирас Кошен, - рассказал Парасат Серикулы.


По словам обладательницы титула «Студент года – 2023» Улжан Абдрахман, студенты соревновались в 11 номинациях: «Лучший активный студент», «Лучший артист», «Лучший спортсмен», «Лучший поэт», «Лучший мобилограф», «Лучший председатель организации студенческого самоуправления», «Лучший студент по успеваемости» и «Лучший волонтер».

Заключительный вечер конкурса прошёл на очень высоком уровне, отметил Мирас Кошен. Он сказал, что конкурс был особенным, и выразил желание, чтобы областной конкурс «Студент года – 2023» в дальнейшем традиционно продолжался ежегодно. В этом контексте, акиматом Мангистауской области, оказавшим поддержку областному конкурсу «Студент года – 2023», была выражена особая благодарность управлению по вопросам молодёжной политики и управлению образования области.



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