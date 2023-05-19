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Опубликовано: Сегодня, 17:51

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В Актау прошёл конкурс среди музейных руководителей организаций образования

В Актау 18 мая в общеобразовательной школе имени М. Ауэзова прошёл областной конкурс «Лучший школьный музей» среди руководителей музеев организаций образования, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу управления образования. 

Фото Центра общественных коммуникаций
Цель мероприятия - активизация деятельности школьных музеев как образовательной и воспитательной среды. В конкурсе приняли участие пять музейных руководителей общеобразовательных организаций. В соответствии с правилами конкурса, в научном проекте «Музей – средство развития исторического сознания», участники рассказали о выдающихся личностях, которым посвящены экспозиции, об их исторических связях с местным краем.

В номинации «Музей – экскурсионная зона» участники показали видеоролики об общих или тематических экскурсиях для учащихся с использованием новых инновационных методов и приёмов: ролевых игр, диалога и др.

В портфолио «Школьный музей – зеркало школы» участники представили музейные документы в виде слайдов, а в номинации «Путеводитель по музею» составили справочник с использованием цифровых программ списка временно или постоянно собранных экспонатов музея.

Жюри оценило труды участников и присвоило І место руководителю музея школы-лицея №1 имени Г. Айдарова Тупкараганского района  Балсулу Наушабай.  На втором месте - руководитель музея общеобразовательной школы имени А. Утепбергенова Мангистауского района Молдир Койшыбаева и руководитель музея общеобразовательной школы №10 Мунайлинского района Ислам Жумабаев. На третьем месте - руководитель музея общеобразовательной школы №4 имени С. Бегендикулы г. Жанаозен Сандугаш Олджаева и руководитель музея школы-гимназии №22 имени С.Кондыбая Айнур Тлекбаева.

Отметим, что областной конкурс был организован в соответствии с планом мероприятий управления образования.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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В Актау прошел конкурс среди музейных руководителей организаций образования


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