В Актау прошёл конкурс среди музейных руководителей организаций образования

Назад Вперед











Цель мероприятия - активизация деятельности школьных музеев как образовательной и воспитательной среды. В конкурсе приняли участие пять музейных руководителей общеобразовательных организаций. В соответствии с правилами конкурса, в научном проекте «Музей – средство развития исторического сознания», участники рассказали о выдающихся личностях, которым посвящены экспозиции, об их исторических связях с местным краем.В номинации «Музей – экскурсионная зона» участники показали видеоролики об общих или тематических экскурсиях для учащихся с использованием новых инновационных методов и приёмов: ролевых игр, диалога и др.В портфолио «Школьный музей – зеркало школы» участники представили музейные документы в виде слайдов, а в номинации «Путеводитель по музею» составили справочник с использованием цифровых программ списка временно или постоянно собранных экспонатов музея.Жюри оценило труды участников и присвоило І место руководителю музея школы-лицея №1 имени Г. Айдарова Тупкараганского района Балсулу Наушабай. На втором месте - руководитель музея общеобразовательной школы имени А. Утепбергенова Мангистауского района Молдир Койшыбаева и руководитель музея общеобразовательной школы №10 Мунайлинского района Ислам Жумабаев. На третьем месте - руководитель музея общеобразовательной школы №4 имени С. Бегендикулы г. Жанаозен Сандугаш Олджаева и руководитель музея школы-гимназии №22 имени С.Кондыбая Айнур Тлекбаева.Отметим, что областной конкурс был организован в соответствии с планом мероприятий управления образования.