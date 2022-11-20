Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 20 Ноября
+12...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 459.04 KZT
  • €1 = 476.44 KZT
  • 1 RUB = 7.61 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 15:37

Просмотров: 0

В Бейнеу проголосовал ветеран Великой Отечественной войны

Житель Бейнеуского района, ветеран Великой Отечественной войны Алуадин Ораков, не отставая от политической кампании, проголосовал на своем участке, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
В силу возраста и состояния здоровья для ветерана ВОВ выход на улицу затруднителен. Ему был отправлен специальный ящик для голосования, ибо кавалер ордена Славы II степени, ордена Отечественной войны I степени Алуадин аксакал не желает оставаться вне большого события в государстве.

Старейшему жителю Бейнеу уже 97 лет, а он активно участвует в республиканских мероприятиях, проводимых в стране.

Ветеран, прошедший войну, голосует за светлое будущее и призывает к сплочению молодёжь. Он говорит, что сегодняшняя политическая кампания имеет большое значение для целостности страны.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика