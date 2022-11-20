В Бейнеу проголосовал ветеран Великой Отечественной войны

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

В силу возраста и состояния здоровья для ветерана ВОВ выход на улицу затруднителен. Ему был отправлен специальный ящик для голосования, ибо кавалер ордена Славы II степени, ордена Отечественной войны I степени Алуадин аксакал не желает оставаться вне большого события в государстве.



Старейшему жителю Бейнеу уже 97 лет, а он активно участвует в республиканских мероприятиях, проводимых в стране.



Ветеран, прошедший войну, голосует за светлое будущее и призывает к сплочению молодёжь. Он говорит, что сегодняшняя политическая кампания имеет большое значение для целостности страны.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.