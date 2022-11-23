Для борьбы с гололедом в Мангистау заготовили 800 тонн соли

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

В рамках подготовки к зимнему содержанию автомобильных дорог заготовлены также 2333 кубометра песка и 40 тонн материала «Icemix». Песок доставляется из местных карьеров, соль - из карьера «Оймаши».



- Общая протяженность автодорог республиканского значения в регионе составляет 1013 километров. Для их содержания работают четыре дорожных эксплуатационных участка с пунктами обогрева. Имеются также песчаные базы (пескобазы). На 85-м километре автодороги «Бейнеу-Акжигит - Республика Узбекистан» в селе Тажен построен отопительный пункт. Кроме того, были созданы дополнительные песчаные базы в селе Жетыбай и на перевале Маната, - проинформировал Арман Жолдыкулов.



Он уточнил, что на сегодняшний день в областном филиале «Казахавтодор» в работе по зимнему содержанию автодорог заняты около 100 человек и 27 единиц техники.



О состоянии дорог областного значения на брифинге рассказал руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Адайбек Калиев. По его словам, за 1028 км автомобильных дорог закреплены обслуживающие учреждения, обеспечивающие их содержание в исправном состоянии. Это:

* ТОО «Акжол+К» (Мунайлинский и Тупкараганский районы)

• ТОО «Акжол Курылыс» (Тупкараганский и Мангистауский районы)

* ТОО «Мангистаудорсервис» (Мангистауский район)

* ТОО «Altynzhol Group» (Каракиянский район)

* ТОО «AES Company» (г. Актау) обслуживает автомобильные дороги.



- Срок действия договоров с данными подрядчиками истекает в конце 2022 года. После чего будет организован конкурс государственных закупок по содержанию автодорог на 2023-2025 годы. Согласно заключенному на сегодняшний день контракту, каждое учреждение проводит работы по защите принадлежащих им дорог от снежных отложений, уборке снега. Они принимают меры по предотвращению формирования гололеда, обеспечивают безопасность движения (уборка придорожного мусора, мойка или замена дорожных знаков, заделка трещин на автодорогах), - рассказал Адайбек Калиев.



О своей готовности к зимнему периоду заявили и сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области. По словам заместителя начальника ведомства Нурлыбека Айжарыкова, 34 формирования, 867 человек и 318 единиц техники готовы к предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации на дорогах.



- Для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим на дорогах республиканского значения на территории области функционируют 2 трассовых медико-спасательных пункта (по 5 человек в смену с личным составом и одна единица техники). Во избежание несчастных случаев на автодорогах в зимний период департаментом на постоянной основе ведется рассылка SMS-сообщений и оповещения о штормовых предупреждениях с помощью средств радиостанции, - проинформировал Нурлыбек Айжарыков.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.