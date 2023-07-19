Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 19 Июля
+24...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 442.68 KZT
  • €1 = 497.09 KZT
  • 1 RUB = 4.86 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 19:30

Просмотров: 127

АО «МРЭК»: Подготовка к осенне-зимнему периоду - в активной фазе

Как известно, летний период для энергетиков - по-настоящему жаркая пора. Необходимо тщательно подготовится к следующему осенне-зимнему периоду, чтобы встретить холодный сезон и выдержать максимальные нагрузки на энергосистему. В данное время подготовка АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» к осенне-зимнему периоду 2023–2024 годов в самом разгаре. Это одно из самых важных мероприятий в деятельности электросетевой компании, передает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу АО «МРЭК».

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей, своевременной и качественной подготовки энергетических установок к работе в предстоящий осенне-зимний период энергетики АО «МРЭК» на сегодняшний день уже выполнили значительный объем запланированных ремонтных работ.

Весь комплекс мероприятий проводится строго согласно графику, и уже в августе вступает в завершающую стадию. В начале сентября все структурные подразделения АО «МРЭК» будут готовы к предстоящему зимнему сезону, подчеркивают энергетики.

На сегодняшний день Акционерное Общество уже выполнило капитальные ремонты на 393,8 км воздушных линий электропередачи 220-110-35-6(10)-0,4 кВ при плане 536,8 км, что составило 74% от годового плана. Также завершен ремонт на 6 силовых трансформаторах 35 кВ и выше с восстановлением изоляционных характеристик. Произведен ремонт высоковольтных линий ВЛ-110 кВ «Л-Мангышлак-1,2», «Л-Рудник-1,2», «Бейнеу-1,2», «Б-4,5» и «Куйлус-1,2» с заменой 8483 изоляторов. Устаревшие фарфоровые изоляторы заменены современными стеклянными. Энергетикам предстоит заменить еще 1377 устаревших изоляторов.

На данный момент энергетики отремонтировали более 40 комплектных трансформаторных подстанций 6/10 кВ (КТП) при плане 54, что составило 76% от годового плана. Активно ведутся работы по ремонту бетонных подножников опор ВЛ-110 кВ. Из 152 отремонтировано 108.

Кроме того, вне плана энергетики заменили дефектный выключатель 110 кВ на новый на присоединении ВЛ-ГПЗ-1 на подстанции ПС-220/110/10кВ «Узень» вместе с унифицированной стойкой опоры (УСО). Дополнительно была установлена система гарантированного питания (СГП) в Общеподстанционном пункте управления (ОПУ) ПС-110/10 кВ «1Г».

Кроме того, специалисты компании установили КТП-6/0,4 кВ мощностью 400 кВа в поселке Жетыбай с разделением существующих линий 0,4 кВ для улучшения качества напряжения у потребителей. Для обеспечения надежности электроснабжения потребителей в поселке Акшукур установили ЯКНО-10 кВ на ВЛ-10 кВ ячейки № 20.

Для повышения надежности электрических сетей специалистами АО «МРЭК» активно ведется работа по замене 346 дефектных и деревянных опор на железобетонные типа СВ-105, СК-16, СК-22, СВ-164, а также физически изношенных проводов.

Энергетики уверены, что основательная подготовка, мобилизация сил и ресурсов позволит пройти осенне-зимний период без аварий и серьезных сбоев в подаче электроэнергии.

- Нами принимаются все необходимые меры, чтобы обеспечить качественное прохождение осенне-зимнего периода, сейчас полным ходом идет ремонт оборудования, которое обеспечивает все районы области электроэнергией. Специалисты АО «МРЭК» эту работу проводят очень тщательно. Особое значение уделяется социально значимым потребителям: школам, детским садам и учреждениям здравоохранения. Ремонтные программы и мероприятия крайне важны для прохождения осенне-зимнего периода нагрузок, и, соответственно, будут выполнены в полном объеме и согласно графику, - сказал заместитель Председателя Правления по эксплуатации - главный инженер АО «МРЭК» Касымхан Сыздыков.

Напомним, ремонтная кампания АО «МРЭК» началась 1 апреля этого года и завершиться в сентябре. Основные направления – выполнение технического обслуживания и ремонт оборудования подстанций, воздушных линий электропередач, испытания, измерения, а также проверка устройств релейной защиты и автоматики. Комплекс мероприятий позволит поддержать энергообъекты в рабочем состоянии.

По завершении всех ремонтных работ АО «МРЭК» направит в Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК необходимые материалы для получения Паспорта готовности к прохождению осенне-зимнего периода.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика