Систематизировать работу по строительству социальных объектов поручил Нурлан Ногаев

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области Айнур Манкешова отметила, что согласно комплексному плану в области в 2023 году возводится 30 объектов.
Проекты реализуются в отраслях промышленности, туризма, жилья и инфраструктуры, коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, культуры и спорта и др.
В 2022 году в городе Форт-Шевченко Тупкараганского района введено в эксплуатацию 3,9 тыс. кв.метров жилья, 72 квартиры. Также в Актау на стадии открытия Дворец школьников на 1500 мест и студенческое общежитие на 500 мест.
Айнур Манкешова отметила, что согласно комплексному плану развития до 2025 года имеется 7 объектов, которые рискуют остаться незавершенными до конца срока.
Это: строительство инфраструктуры в некоторых зонах СЭЗ «Морпорт Актау»;
- в сфере промышленности;
- в социальной сфере;
- строительство жилого комплекса по направлению «кредитное жилье»;
- дворец школьников «Bolashaq sarayi» на 1500 мест и здания филиала областного историко-краеведческого музея в Жанаозене.
- На сегодняшний день население области продолжает расти с каждым днем, особенно заметен этот рост в городе Актау и Мунайлинском районе. Увеличение населения приводит к растущему спросу на жилье и социальные объекты, такие как школы и больницы. Многие компании значительно отстают от плановых графиков, а некоторые застройщики даже ведут строительство самовольно, не имея соответствующих разрешений. В то же время идёт продажа квартир в незаконно возведенных объектах. Правоохранительные и уполномоченные органы активно занимаются данным вопросом. Важно принять меры для систематизации работы в сфере строительства в области, - отметил аким области Нурлан Ногаев.
Проекты реализуются в отраслях промышленности, туризма, жилья и инфраструктуры, коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, культуры и спорта и др.
В 2022 году в городе Форт-Шевченко Тупкараганского района введено в эксплуатацию 3,9 тыс. кв.метров жилья, 72 квартиры. Также в Актау на стадии открытия Дворец школьников на 1500 мест и студенческое общежитие на 500 мест.
Айнур Манкешова отметила, что согласно комплексному плану развития до 2025 года имеется 7 объектов, которые рискуют остаться незавершенными до конца срока.
Это: строительство инфраструктуры в некоторых зонах СЭЗ «Морпорт Актау»;
- в сфере промышленности;
- в социальной сфере;
- строительство жилого комплекса по направлению «кредитное жилье»;
- дворец школьников «Bolashaq sarayi» на 1500 мест и здания филиала областного историко-краеведческого музея в Жанаозене.
- На сегодняшний день население области продолжает расти с каждым днем, особенно заметен этот рост в городе Актау и Мунайлинском районе. Увеличение населения приводит к растущему спросу на жилье и социальные объекты, такие как школы и больницы. Многие компании значительно отстают от плановых графиков, а некоторые застройщики даже ведут строительство самовольно, не имея соответствующих разрешений. В то же время идёт продажа квартир в незаконно возведенных объектах. Правоохранительные и уполномоченные органы активно занимаются данным вопросом. Важно принять меры для систематизации работы в сфере строительства в области, - отметил аким области Нурлан Ногаев.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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