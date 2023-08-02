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Опубликовано: Сегодня, 16:50

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Систематизировать работу по строительству социальных объектов поручил Нурлан Ногаев

На аппаратном совещании с участием главы региона Нурлана Ногаева были рассмотрены вопросы строительства социальных объектов, архитектуры и градостроительства в соответствии с Комплексным планом социально-экономического развития Мангистау на 2021-2025 годы, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области Айнур Манкешова отметила, что согласно комплексному плану в области в 2023 году возводится 30 объектов.

Проекты реализуются в отраслях промышленности, туризма, жилья и инфраструктуры, коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, культуры и спорта и др.

В 2022 году в городе Форт-Шевченко Тупкараганского района введено в эксплуатацию 3,9 тыс. кв.метров жилья, 72 квартиры. Также в Актау на стадии открытия Дворец школьников на 1500 мест и студенческое общежитие на 500 мест.

Айнур Манкешова отметила, что согласно комплексному плану развития до 2025 года имеется 7 объектов, которые рискуют остаться незавершенными до конца срока.

Это: строительство инфраструктуры в некоторых зонах СЭЗ «Морпорт Актау»;
- в сфере промышленности;
- в социальной сфере;
- строительство жилого комплекса по направлению «кредитное жилье»;
- дворец школьников «Bolashaq sarayi» на 1500 мест и здания филиала областного историко-краеведческого музея в Жанаозене.

- На сегодняшний день население области продолжает расти с каждым днем, особенно заметен этот рост в городе Актау и Мунайлинском районе. Увеличение населения приводит к растущему спросу на жилье и социальные объекты, такие как школы и больницы. Многие компании значительно отстают от плановых графиков, а некоторые застройщики даже ведут строительство самовольно, не имея соответствующих разрешений. В то же время идёт продажа квартир в незаконно возведенных объектах. Правоохранительные и уполномоченные органы активно занимаются данным вопросом. Важно принять меры для систематизации работы в сфере строительства в области, - отметил аким области Нурлан Ногаев.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Систематизировать работу по строительству социальных объектов поручил Нурлан Ногаев


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