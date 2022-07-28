В Мангистау в 2022 году введут в эксплуатацию две школы и две пристройки на более 2400 мест

В Мангистау в этом году планируется завершить строительство двух школ в г. Актау в микрорайоне 31А на 1200 мест, а также строительство школы на 600 мест в населённом пункте Жана Коныс Мунайлинского района и пристройки к двум школам на 624 места - к средней школе Куйкен на 312 мест и к средней школе Атамекен в Бейнеуском районе также на 312 мест.Первым объектом, который посетил аким области, стала строящаяся общеобразовательная школа в селе Баскудук Мунайлинского района. Она рассчитана на 600 мест, ввести в эксплуатацию её планируется в октябре этого года.Следующим объектом стала строящаяся школа в микрорайоне 31А г.Актау, рассчитанная на 1200 мест. Школа будет введена в эксплуатацию в новом учебном году. После этого глава области ознакомился со строительством частной школы в г. Актау, микрорайоне 18а, она рассчитана на 760 мест. Завершить строительство планируется в 2023 году.Глава региона поручил ответственным лицам обеспечить своевременное и качественное строительство объектов образования.- Глава государства Касым-Жомарт Токаев, озвучивая Послание народу Казахстана, дал поручение - построить не менее 1 тысячи школ до 2025 года, чтобы устранить дефицит мест. И это должны быть современные, технически оснащённые учреждения образования с профессиональным преподавательским составом и дополнительными возможностями для развития детей. Также необходимо привлечь бизнесменов для строительства школ, - подчеркнул Нурлан Ногаев.На данный момент в регионе действует 171 школа: государственные, частные, специальные и областные. Всего в них обучается более 167 000 детей. Стоит отметить, что в Мангистауской области высокий показатель рождаемости. В регионе за последние пять лет количество учащихся увеличилось на 41 тысячу.