В Мангистауском районе жители 15-й станции будут обеспечены газом и питьевой водой

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Населенный пункт, который относится к сельскому округу Отпан, в силу различных обстоятельств оставался без современной инфраструктуры. Для жителей, которые занимаются животноводством и работают на железной дороге, до сегодняшнего дня были не доступны блага цивилизации – газ, питьевая вода и автомобильные дороги.В рамках празднования 95-летия Мангистауского района эти вопросы будут решены. Сейчас начата работа по прокладке 27,9 км газовых сетей к населенному пункту. Проект стоимостью 272 688,6 тыс. тенге ведет подрядное учреждение ТОО «СМК».Данное строительство является одним из важных мероприятий, реализуемых в рамках проекта «95 добрых дел к 95-летию». Кроме этого, в населенном пункте планируется ввод в эксплуатацию опреснительной установки.Таким образом, давняя просьба более 50 жителей (18 семей) населенного пункта будет выполнена, и в рамках юбилея района в числе многих добрых дел жители небольшой станции получат доступ к голубому топливу и питьевой воде.