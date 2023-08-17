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Опубликовано: Сегодня, 16:31

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В Мангистауском районе жители 15-й станции будут обеспечены газом и питьевой водой

В населенный пункт 15-й станции Мангистауского района будет подведен газ и введена в эксплуатацию опреснительная установка, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

фото центра общественных коммуникаций
Населенный пункт, который относится к сельскому округу Отпан, в силу различных обстоятельств оставался без современной инфраструктуры. Для жителей, которые занимаются животноводством и работают на железной дороге, до сегодняшнего дня были не доступны блага цивилизации – газ, питьевая вода и автомобильные дороги.

В рамках празднования 95-летия Мангистауского района эти вопросы будут решены. Сейчас начата работа по прокладке 27,9 км газовых сетей к населенному пункту. Проект стоимостью 272 688,6 тыс. тенге ведет подрядное учреждение ТОО «СМК».

Данное строительство является одним из важных мероприятий, реализуемых в рамках проекта «95 добрых дел к 95-летию». Кроме этого, в населенном пункте планируется ввод в эксплуатацию опреснительной установки.

Таким образом, давняя просьба более 50 жителей (18 семей) населенного пункта будет выполнена, и в рамках юбилея района в числе многих добрых дел жители небольшой станции получат доступ к голубому топливу и питьевой воде.




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В Мангистауском районе жители 15-ой станции будут обеспечены газом и питьевой водой


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