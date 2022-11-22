Опреснительные установки покроют дефицит питьевой воды в Мангистау

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

Дефицит питьевой воды в области, особенно остро ощущаемый в летний период, составляет 51 000 куб.м в сутки. С учетом уровня развития региона потребность в воде к 2025 году составит 250-260 тысяч куб.м в сутки, а дефицит - 100-110 тысяч кубометров в сутки.



Глава государства в ходе рабочего визита в Мангистау ранее отмечал, что к 2025 году потребность в воде вырастет. В связи с этим для решения проблемы с водообеспечением города Актау Касым-Жомарт Токаев поручил правительству РК и акимату региона в срочном порядке разработать оперативный план мероприятий по модернизации комплекса «МАЭК-Казатомпром».



«Я поручил построить опреснительный завод в поселке Кендерли. Правительство совместно с фондом «Самрук-Казына» должны до конца 2024 года запустить завод. Не решена проблема с обеспечением доступа к качественной питьевой воде в сельской местности. В области 12 сел, или 20% от общего количества сельских населенных пунктов не обеспечены питьевой водой. В этом году планируется обеспечить питьевой водой только 4 села. Это очень низкие темпы. Поручаю акимату региона до конца следующего года обеспечить питьевой водой все 12 сел», – сказал Президент.



Увеличение мощности опреснительной установки «Каспий»



В 2019 году акиматом области начата работа по решению проблемы уже существующей нехватки воды в населенных пунктах Мунайлинского района и селе Курык Каракиянского района. В рамках госпрограммы «Нұрлы жер» из республиканского бюджета за 2019-2022 годы направлено 12,1 млрд тенге на увеличение мощности опреснительной установки завода «Каспий» в Актау до 40000 куб.м питьевой воды в сутки. В данный момент ведутся строительно-монтажные работы, завершение которых ожидается до конца 2022 года. Тогда качественной питьевой водой на 100% будут обеспечены порядка 220 тысяч жителей Мунайлинского района, сел Акшукыр и Сайын Шапагатов Тупкараганского района, села Курык Каракиянского района, аграрная территория и курортная зона «Теплый пляж».





Питьевой водой обеспечат новые микрорайоны Актау



С учетом ежегодного прироста населения Мунайлинского района и активным развитием города Актау в северном направлении (в 7 новых микрорайонах будут проживать около 100 000 человек) начата подготовка к строительству III очереди опреснительного завода «Каспий» мощностью 60 тысяч куб.м в сутки. Проектировщик - «Проектно-строительный институт «Қаз Нұр» - планирует представить технико-экономическое обоснование на экспертизу в декабре 2022 года. Ориентировочная стоимость проекта составляет 25 млрд тенге. Срок реализации проекта - 2022-2025 годы. Таким образом, производительность завода «Каспий» составит 100 000 куб.м в сутки.



МАЭК не справляется: нужно действовать



Одним из главных производителей питьевой воды для Актау и прилегающих населенных пунктов является ТОО «МАЭК-Казатомпром» мощностью 52 тысячи кубометров в сутки. Для 205-тысячного населения областного центра этих мощностей не хватает. Основное энергетическое оборудование МАЭК вводилось в эксплуатацию в 60-90 годах прошлого века. Физический износ основного оборудования составляет 80,7%.



Для опреснения морской воды на предприятии используются пять дистилляционных опреснительных установок (ДОУ) старого поколения и три горизонтально-трубных пленочных испарителя (ГТПИ) нового поколения. Несмотря на то, что эксплуатационный ресурс оборудования составляет 20 лет, фактический срок использования установок от 31 до 40 лет.



В целях надежного и непрерывного снабжения населения питьевой водой планируется провести вывод из эксплуатации дистилляционно-опреснительных установок №№7 и 8 (общей мощностью – 16 тыс. куб. в сутки) и установить новые ГТПИ-4А, 4Б и ГТПИ-5А, 5Б производительностью 24 тысячи куб.м в сутки.



Проект направлен на государственную экспертизу. После получения положительного заключения акиматом Мангистауской области будет подана заявка на финансирование за счет республиканского бюджета. Реализация проект, стоимостью 18,7 млрд тенге, ожидается в 2023-2024 годах.



Инвестиции в правильное русло



Одновременно в Актау частными инвесторами ведется проект по строительству опреснительной установки мощностью 20 000 куб.м в сутки, который планируется завершить в 2023 году. Стоимость проекта - 4 млрд тенге. Объект должен обеспечить питьевой водой жителей новых микрорайонов Актау, а также в селе Акшукур и Сайын Шапагатов.





Опреснительная установка в Тупкараганском районе



В ближайшие два года будут решены проблемы с водой в трех населенных пунктов Тупкараганского района. Ежегодно в летний период жителям Форт-Шевченко, поселков Акшукур и Сайын Шапагатов вода подается по графику.



Чтобы избавиться от дефицита воды акиматом Тупкараганского района разработана ПСД на строительство опреснительной установки мощностью 5 тыс. куб.м в сутки в Форт-Шевченко в 2022-2023 годах.



Кроме того, запланирована разработка ПСД на строительство опреснительной установки мощностью 10 тыс. куб.м в сутки в селах Акшукыр и Сайын Шапагатов в 2023-2024 гг.



Жители Жанаозена больше не будут ждать воду по графику



Аналогичные проблемы летом испытывают жители города Жанаозен и прилегающих населенных пунктов, где проживает около 156 тысяч человек.



По магистральному водоводу «Астрахань-Мангышлак» в сутки подается 25 тысяч куб.м. В летний период в некоторых пригородах населенных пунктов города Жанаозен вода подается по графику. Согласно санитарным нормам и правилам, общая потребность в питьевой воде составляет 42-43 тысяч куб.м в сутки. С учетом развития города Жанаозен до 2025 года потребность в питьевой воде составит 50 тысяч куб.м в сутки.



Решить этот вопрос сможет проект по возведению в селе Кендерли опреснительного завода мощностью 50 тысяч куб.м в сутки. Уже получено заключение государственной экспертизы на технико-экономическое обоснование проекта. Общая стоимость проекта составила 87,8 млрд тенге. Срок реализации проекта - 2022-2024 годы. Ведутся переговоры с потенциальными международными инвесторами, заинтересованными в совместной реализации проекта.



В Мангистау планируется систематизировать подземные источники воды



В селе Боранкул Бейнеуского района в 2024 году начнется реализация проекта по строительству опреснительного завода производительностью 80 тысяч куб.м и водонасосной станции. Новый объект значительно облегчит доступ к питьевой воде жителей сел Бейнеу, Есет и Боранкул Бейнеуского района, города Жанаозен, сел Жетыбай и Мунайшы Каракиянского района, села Сайотес Мангистауского района, использующие волжскую воду.



Завод будет использовать в производственном процессе подземные воды месторождения Тонирекшин. Эта местность расположена в 60 км от села Боранкул. Месторождение ежесуточно может давать 104 тыс. кубометров воды в сутки, солёностью 3-4 грамма на один литр.



Помимо решения вопроса с дефицитом воды, в случае техногенных аварий на Каспии объект поможет стать резервным источником питьевой воды для Актау и Жанаозена. Стоимость проекта 90 млрд тенге.



Водопровод «Астрахань-Мангышлак»



Часть питьевой воды в Мангистаускую область поступает из Российской Федерации через водопровод «Астрахань-Мангышлак». 17,5 тысяч кубометров в сутки забирает из него на промышленные и хозяйственные нужды «Каражанбасмунай». Для решения этого вопроса компания построила опреснительный завод, который позволит самостоятельно производить воду, близкую к питьевой.

Кроме того, АО «КазТрансОйл» прорабатывает вопрос финансирования модернизации водовода «Астрахань-Мангышлак», введенного в эксплуатацию в 1988 году. Уровень его износа составляет 87%. На сегодняшний день разработано ТЭО проекта реконструкции водовода. Стоимость проекта - 421,6 млрд тенге, в том числе I очередь - 147,5 млрд тенге.



Более двух млрд тенге инвестиций



Накануне группа компаний Freedom и акимат Мангистауской области в рамках национальной программы «Сильные регионы – драйвер развития страны» заключили меморандум по финансированию строительства насосной станции и сетей водоснабжения от опреснительного завода до ЦУВС-4 (Центральный узел водоснабжения) в Актау.



Финансирование данного проекта составляет 2,12 млрд тенге. Строительство инженерных сооружений позволит обеспечить население города Актау, а также сёл Акшукур и Саин-Шапагатов в Тупкараганском районе бесперебойным снабжением качественной питьевой водой. В результате потребностей около 230 тысяч человек в этом вопросе будут удовлетворены. Выполнение строительно-монтажных работ по проекту возложено на ГКП «Каспий жылу, су арнасы» управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области.



Окончание строительства запланировано на 2023 год.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.