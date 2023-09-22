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Опубликовано: Сегодня, 10:44

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«95 добрых дел к 95-летию»: В Сайотесе начали строить Дом культуры

В преддверии 95-летнего юбилея Мангистауского района в селе Сайотес начато строительство дома культуры на 200 мест, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото центра общественных коммуникаций
Соцобъект возводится в рамках проекта «95 добрых дел к 95-летию», который является одним из десяти направлений программы «Динамика Мангистауского района». Программа подготовлена и утверждена районным маслихатом для интенсификации социально-экономического развития района.

Аким сельского округа Сайотес Сабыржан Абдиев отметил, что часть дома культуры, который местные жители ждали более 10 лет, будет организована под библиотеку.

Ожидается, что объект на общую сумму 700 млн тенге будет введен в эксплуатацию в конце 2024 года.

- Отрадно, что дом культуры строится с целью эффективного использования досуга, популяризации способностей, развития талантов сельской молодежи. Необходимо сконцентрироваться и обратить внимание на развитие сферы культуры, ведь в Сайотесе много творческой молодежи, - сказал Сабыржан Абдиев.

Помимо этого, к 95-летию района в селе Сайотес при спонсорской поддержке ТОО «Ынта» проводится ремонт 3,2 км автомобильной дороги на подъезде к селу. Старый асфальт уже удалили и уложили новое покрытие высотой 15 см. Работы по укладке асфальта, запланированные на конец года, будут выполнены досрочно.

Кроме того, в поселке Боздак запущена опреснительная установка. В данном населенном пункте проживают 57 семей, здесь есть
17 частных и 4 многоквартирных дома. Жильцы частного сектора водой пока пользуются бесплатно, поскольку тариф ещё не утверждён.
У жителей многоквартирных домов, помимо этого, есть возможность в случае необходимости получать воду из резервуара объемом 130 кубических метров.

- В честь 95-летия района в селе запущена опреснительная установка. Это большая радость для нас. Раньше летом ощущалась нехватка воды. Теперь вопрос решен, и мы хотим, чтобы цены на воду были доступными для населения, - сказал житель Боздака Ескуат Алданбергенов.





Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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"95 добрых дел к 95-летию": в Сайотесе начали строить дом культуры


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