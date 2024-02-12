В Мунайлы открылся Центр искусств и образования

Центр нацелен на приобщение сельских подростков к искусству и эффективное использование их досуга. В настоящее время в центре работают 10 учителей, которые обучают около 150 учащихся.Здесь молодые люди занимаются в 5 кружках: домбры, вокала, фортепиано, гитары, хореографии.По словам руководителей центра, не останавливаясь на достигнутом, они упорно трудятся над обучением молодежи национальным ценностям, унаследованным от предков. Они отметили, что намерены открыть мастерскую по изготовлению национальных инструментов под одноименным названием. В мастерской у учащихся будет возможность вручную изготавливать инструменты, ремонтировать старые.Отметим, что центр, начавший свою работу в ноябре, в феврале провел официальную церемонию открытия. За короткое время сельская молодежь, занимающаяся в кружках, успела добиться значительных успехов.