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Опубликовано: Сегодня, 18:38

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Полиция Мангистау: Перечисляйте денежную помощь только на проверенные банковские счета

Департамент полиции Мангистауской области призывает перечислять денежную помощь только на проверенные банковские счета, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Обращение к жителям региона
Из-за поводков жители Атырауской области были эвакуированы в Мангистауский регион. В этой связи жители региона, неравнодушные к состоянию людей, оказывают материальную помощь пострадавшим. Однако мошенники могут использовать эту ситуацию в своих интересах, выставляя свои банковские счета под предлогом помощи через социальные сети, и обманывать население.

- Просим перечислять денежные средства, которые вы направляете в целях оказания помощи эвакуированным, только на проверенные банковские счета. Будьте бдительны, чтобы не стать жертвой мошенников, - отметил начальник отдела управления криминальной полиции ДП Мангистауской области Канат Нсанбаев.


Департамент полиции Мангистауской области также просит жителей убедиться в достоверности информации и видеозаписей, распространяемых в связи с указанными обстоятельствами, доверять информации только официальных органов, и не распространять ложную информацию. И предупреждает о том, что в случае допуска таких действий предусмотрена ответственность в рамках законодательства РК.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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