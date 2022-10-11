Более 11 тысяч лиц с ограниченными возможностями получат единовременную финансовую помощь в Актау

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Эти средства поступят через различные банковские счета и счета Казпочты.



- В понедельник была проведена регистрация и проверка базы. Ведь могут быть люди, которые умерли, эмигрировали и переехали. Выплата будет производиться всем через различные банковские счета и Казпочту, - рассказала заведующая сектором Актауского городского отдела занятости и социальных программ Алия Тогызбаева.



Для справки:

Днём лиц с инвалидностью Республики Казахстан считается второе воскресенье октября.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.