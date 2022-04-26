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Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:53

Просмотров: 995

Места, запрещённые для купания в море на побережье Актау

На территории города имеются два запрещённых для купания участка побережья, сообщил руководитель управления по ЧС Актау Жандос Кенжебаев на брифинге в Центре общественных коммуникаций региона.

Фото из архива Lada.kz
В Актау определены два участка, запрещённых для купания. Первый - от отеля «Caspian Riviera» в 4 микрорайоне до областной филармонии имени Оскинбаева в 5 микрорайоне, протяжённостью 300 метров и шириной 20 метров. Второй участок - водоканал «Шора».

Только за последние пять лет на «Шоре» утонули девять человек, а семь - в морской зоне напротив памятника Тарасу Шевченко.

Основными причинами гибели на воде являются купание в необорудованных местах, нахождение в воде в состоянии алкогольного опьянения, а также нерадивые родители, которые оставляют детей без присмотра.

Места, запрещённые для купания в море на побережье Актау


- В целях обеспечения безопасности людей в период купального сезона управлением по ЧС Актау начата профилактическая и агитационная работа. Распространяются инструкции и памятки о правилах безопасности на воде, - отметил Жандос Кенжебаев.


Спасатели ежегодно напоминают жителям области о запретных местах для купания.



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Комментарии ( 2 )

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  • Банкир
 Vohazab (Посетители) Сегодня, 19:53
А как же Голубая бухта, и 43 км? Можно, я правильно понял?
 
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  • Дизель
  • Tankushka
 Evgesha (Посетители) Сегодня, 18:15
А что будет если купаться?
 
 

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