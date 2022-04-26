Места, запрещённые для купания в море на побережье Актау

- В целях обеспечения безопасности людей в период купального сезона управлением по ЧС Актау начата профилактическая и агитационная работа. Распространяются инструкции и памятки о правилах безопасности на воде, - отметил Жандос Кенжебаев.

В Актау определены два участка, запрещённых для купания. Первый - от отеля «Caspian Riviera» в 4 микрорайоне до областной филармонии имени Оскинбаева в 5 микрорайоне, протяжённостью 300 метров и шириной 20 метров. Второй участок - водоканал «Шора».Только за последние пять лет на «Шоре» утонули девять человек, а семь - в морской зоне напротив памятника Тарасу Шевченко.Основными причинами гибели на воде являются купание в необорудованных местах, нахождение в воде в состоянии алкогольного опьянения, а также нерадивые родители, которые оставляют детей без присмотра.Спасатели ежегодно напоминают жителям области о запретных местах для купания.