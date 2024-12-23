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23.12.2024, 18:36

Никаких компромиссов: акт самоподжога в Актау с точки зрения закона

Обстоятельно и подробно 0 2 506 Александр Рыжих

Айбек Суюндуков, партнер адвокатской конторы «Omirbolat, Suyundukov & Assauova», высказался по поводу акта самосожжения, произошедшего 5 декабря возле здания областного акимата.

Кадр видео
Кадр видео

За предпринятый акт самосожжения, как поясняет Айбек Суюндуков, в отношении лица, совершившего данный акт, может быть возбуждено дело об административном правонарушении по статье 434 КоАП РК «Мелкое хулиганство» или же уголовное дело по статье 293 УК РК «Хулиганство».

Отличительным признаком между административным или уголовным правонарушением является особая дерзость нарушения общественного порядка, выражающая явное неуважение к обществу.

То есть, уголовно наказуемым хулиганством могут быть признаны совершенные с особой дерзостью умышленные действия, нарушающие общественный порядок, проявляющие явное неуважение виновного к обществу и нормам морали, обусловленные его желанием противопоставить себя окружающим, показать свое пренебрежительное отношение к ним, сопровождавшиеся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, - пояснил Айбек Суюндуков.

Кроме того, он отмечает, что прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов в случае наличия достаточных основаниий вправе вызвать медицинских работников для осуществления принудительного психиатрического освидетельствования лица, в соответствии с пунктом 5 статьи 166 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее – Кодекс).

Согласно пункту 3 статьи 175 Кодекса сотрудники правоохранительных органов обязаны оказывать содействие медицинским работникам при осуществлении принудительного освидетельствования, принудительной госпитализации, обеспечивать безопасные условия для доступа к госпитализируемому лицу с целью его осмотра, а также в случаях, угрожающих жизни и здоровью окружающих со стороны госпитализированного лица (лица, подлежащего госпитализации), - сказал адвокат.

Айбек Суюндуков подчеркнул, что если в результате предпринятого акта самосожжения наступила смерть лица, совершившего данный акт, то это обстоятельство является самостоятельным основанием для прекращения как административного дела (обстоятельство, исключающее производство подпунктом 7 части 1 статьи 741 КоАП РК), так и уголовного дела (обстоятельство, исключающее производство подпунктом 11) ч.1 ст.35 УПК РК), если таковые были возбуждены.

 

Для справки: Партнер адвокатской конторы «Omirbolat, Suyundukov & Assauova» адвокат Айбек Суюндуков, на дату публикации (предоставления комментария):

- не осведомлен, о каком именно предпринятом акте самосожжения идет речь в настоящей статье (публикации);
- не осведомлен, о состоянии здоровья лица, предпринявшего акт самосожжения, указанного в настоящей статье (публикации);
- не представляет интересов лиц, указанных в настоящей статье (публикации);
- предоставил комментарий, основанный на действующем законодательстве, имеющем силу на момент публикации настоящей статьи (публикации).

Напомним, инцидент произошел 5 декабря. В акимате области рассказали, что мужчина требовал личного приема у акима региона, однако получил отказ, после чего  совершил самоподжог у областной администрации. Состояние мужчины оценивалось как тяжелое, в полиции возбудили уголовное дело. Видео самоподжога появилось в Сети.

В тоже время пользователи активно распространяли информацию о том, что мужчина скончался после самоподжога в Актау. Автор рассылки ссылается на издание «Актау Лада». Однако данное сообщение является ложью. По данным на 6 декабря, состояние пациента оценивалось как крайне тяжелое. Блогеру из Актау Азамату Сарсенбаеву удалось выяснить подробности о пострадавшем мужчине.

Позже сотрудники, работавшие с мужчиной, совершившем самоподжог, объяснили ситуацию произошедшего.

Информация о смерти мужчины, совершившего сапомоджог у здания областного акимата, поступила в редакцию еще 18 декабря утром. На протяжении всего дня журналисты lada.kz пытались связаться с пресс-службой регионального управления здравоохранения, а также с представителями областной больницы. Однако на телефонные звонки и текстовые сообщения реакция отсутствует. 

В управлении здравохранения региона только 20 декабря официально подтвердили факт смерти мужчины, совершившего самоподжог у здания областного акимата.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Понятно одно, что со стороны закона, он сам во всём виноват.
24.12.2024, 06:03
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