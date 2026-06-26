Ни чешуи, ни хвостика: что нужно знать рыбакам Мангистау

Рыбалка остается одним из самых популярных видов отдыха в нашем регионе. Однако у рыбаков по-прежнему возникает множество вопросов: где разрешено ловить рыбу, какие снасти можно использовать, какие штрафы предусмотрены за нарушения и как на рыбные запасы влияет обмеление Каспия. Вопросы на самые актуальные вопросы, в материале корреспондента Lada.kz .

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Раньше одним из самых популярных мест для любительской и спортивной рыбалки была водосбросная дамба возле поселка Каражанбас. Там рыбаки успешно ловили жереха, сазана, щуку и сельдь. Однако из-за обмеления Каспийского моря, как сообщили в управлении рыбной инспекции по Мангистауской области, ситуация кардинально изменилась.

Как отмечают специалисты, береговая полоса северной части Каспия, ранее заросшая камышом и служившая естественным местом нереста и кормовой базой для рыбы, практически исчезла. Вода ушла далеко от берега, а многие виды рыб мигрировали в другие районы.

Сегодня наиболее популярными местами для любительского рыболовства остаются районы Акшукур, Тельман, 43-й километр и Саура.

В ведомстве также сообщили, что чаще всего нарушения правил рыболовства фиксируются в Тупкараганском районе. Среди нарушителей встречаются как жители района, так и рыбаки из Актау.

За незаконный вылов осетровых и других редких видов рыб, занесенных в Красную книгу Казахстана, предусмотрена уголовная ответственность по статьям 335 и 339 УК РК. Помимо этого нарушителю придется возместить ущерб, нанесенный государству.

Статья 335 УК РК (Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений). Это наказывается штрафом в размере до 3000 МРП (12 975 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Статья 339 УК РК ( Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных). Наказание предусматривает штраф в размере до 3000 МРП (12 975 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

За административные нарушения правил рыболовства предусмотрены штрафы. В зависимости от статьи КоАП их размер может составлять от 10 до 20 МРП (от 43 250 до 86 500 тенге).

Специалисты напомнили, что рыбалка с лодок и других маломерных судов разрешена, однако для выхода в море необходимо иметь пограничный пропуск. За его отсутствие предусмотрена административная ответственность.

Разрешена и подводная охота. Однако использовать специальные ружья можно только вне зон отдыха населения.

Что касается снастей, для любительской рыбалки разрешены удочки, спиннинги, жерлицы, блесны, а также ружья для подводной охоты. При этом количество крючков не должно превышать пяти на одного рыбака. Использование иных орудий лова запрещено.

Контроль за соблюдением законодательства ведется постоянно. Инспекторы рыбной инспекции проводят рейды как самостоятельно, так и совместно с природоохранной полицией и пограничной службой КНБ.

Отдельное внимание в ведомстве уделили последствиям обмеления Каспийского моря. По данным специалистов, снижение уровня воды уже негативно сказалось как на рыболовстве, так и на популяции рыбы. В северной части моря практически исчезли такие виды, как сазан, жерех, щука, вобла и лещ. Значительно осложнился сам процесс добычи рыбы.

На сегодня основными промысловыми видами рыб в регионе остаются судак и кефаль.

Полностью запрещен вылов осетровых видов рыб - осетра, севрюги и белуги. Также под особой охраной находятся редкие виды, занесенные в Красную книгу Казахстана, включая каспийского лосося и белорыбицу.

При этом в рыбной инспекции сообщили, что информации о планах по развитию инфраструктуры для спортивной и любительской рыбалки в регионе у них нет.

Интересно, что официальной практики «поймал - отпусти» в Казахстане пока не существует. В ведомстве отметили, что не располагают информацией о нормативном регулировании такого подхода.

Иностранные туристы и гости региона также могут заниматься любительской и спортивной рыбалкой. Для этого необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а на закрепленных водоемах - приобрести соответствующую путевку. На резервных водоемах разрешен бесплатный вылов до пяти килограммов рыбы на человека.

Специалисты также предупреждают рыбаков о необходимости соблюдать меры безопасности. Основную опасность представляет штормовой ветер, поэтому перед выходом на рыбалку рекомендуется обязательно проверять прогноз погоды.

По словам специалистов, наиболее удачным временем для рыбалки в Мангистау считаются лето и осень. В этот период рыбаки нередко добывают более 100 килограммов кефали за сутки, тогда как уловы судака обычно составляют от 20 до 30 килограммов.

Участки, выделенные для любительского (спортивного) рыболовства в Мангистауской области:

От мыса Сагындык до границы Актау:

1) N 44°01′22,50″ E 50°52′25,48″

2) N 43°43′29,54″ E 51°05′02,90″

Протяженность: 500 м.

Участок в районе Актау:

1) N 43°43′29,54″ E 51°05′02,90″

2) N 43°21′21,95″ E 51°18′46,80″

Протяженность: 500 м.

От Актау до мыса Песчаный:

1) N 43°21′21,95″ E 51°18′46,80″

2) N 43°10′12,77″ E 51°15′46,57″

Протяженность: 500 м.

От порта Ерсай до поселка Курык:

1) N 43°11′02,23″ E 51°35′19,19″

2) N 43°08′57,38″ E 51°39′58,71″

Протяженность: 1 км.