Всеобщее декларирование: сколько налички казахстанцам разрешено хранить дома

В рамках всеобщего декларирования наличные деньги, превышающие 10 000-кратный размер МРП, должны размещаться на банковских счетах. Об этом сообщили в Департаменте госдоходов Алматы, передает Tengrinews.kz.



По данным ведомства, с 1 января 2023 года стартует второй этап всеобщего декларирования. В Алматы более 100 тысяч работников госучреждений и квазигосударственного сектора и их супруги впервые подадут первоначальную декларацию об активах и обязательствах.



"В первоначальной декларации помимо имущества и активов за пределами Казахстана отражаются доля участия в уставном капитале юридического лица, инвестиционное золото, ценные бумаги и так далее.



Также указываются наличные деньги, где указывается сумма, не превышающая предела 10 000-кратного размера МРП. На сегодня это 30 миллионов 630 тысяч тенге. При этом превышающая сумма должна быть размещена на банковских счетах до 31 декабря 2022 года", - отметили в ДГД.



Отметим, что в 2018 году в Комитете госдоходов сообщали, что казахстанцы с внедрением всеобщего декларирования в 2020 году смогут хранить дома до 500 МЗП (30 миллионов тенге).



Декларацию можно представить через мобильное приложение eSalyq Azamat, Портал электронного правительства egov.kz, а также через Кабинет налогоплательщика cabinet.salyk.kz.



"Госучреждения - это организации в сфере образования, дошкольного образования, здравоохранения, культуры, спорта и так далее.



Квазигосударственный сектор - это госпредприятия, товарищества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, в том числе национальные управляющие холдинги, национальные холдинги, национальные компании, участником или акционером которых является государство, а также дочерние, зависимые и иные юридические лица, являющиеся аффилированными с ними", - добавили в департаменте.



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Напомним, всеобщее декларирование доходов и имущества в Казахстане началось в 2021 году.



На первом этапе с 1 января 2021 года началось декларирование государственных служащих и их супругов, а также лиц, приравненных к ним, и их супругов.



На втором этапе с 1 января 2023 года начнут декларировать работники государственных предприятий (включая сферу образования, здравоохранения, культуры, спорта) и их супруги.



На третьем этапе с 1 января 2024 года - руководители и учредители юридических лиц и их супруги, индивидуальные предприниматели и их супруги.



На четвертом этапе с 1 января 2025 года - оставшиеся категории населения.



Кто обязан будет представлять декларации физических лиц при внедрении всеобщего декларирования?



-Совершеннолетние граждане Казахстана, оралманы и лица, имеющие вид на жительство;

-Несовершеннолетние лица - при наличии доли участия в жилищном строительстве, зарегистрированного на них имущества, суммы денег на банковских счетах, дебиторской задолженности и (или) кредиторской задолженности;

-Иностранцы - при наличии на территории Казахстана имущества или доли участия в жилищном строительстве.



Какие формы деклараций физических лиц должны будут сдавать физические лица при всеобщем декларировании?



При вхождении в систему декларирования будет представляться декларация об активах и обязательствах, в которой необходимо указать то имущество, которое находится на праве собственности, в том числе квартиры, машины, вклады в банках.



В последующем население будет сдавать ежегодно декларацию о полученных доходах, приобретенном имуществе.



Сроки представления деклараций



Предусмотрено 2 срока представления деклараций:



-не позднее 15 июля – на бумажном носителе;

-не позднее 15 сентября – в электронном виде.