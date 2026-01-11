Налоговый сюрприз: казахстанцы лишились «ипотечного бонуса» - подробности

С 1 января 2026 года в Казахстане вступили в силу изменения, коснувшиеся налоговых льгот для граждан, оформляющих ипотеку. Департамент государственных доходов города Алматы подтвердил, что налоговый вычет по ипотечным займам отменён в рамках нового Налогового кодекса, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.
Официальных разъяснений причин этой меры власти не дали, ограничившись формулировкой «оптимизация». При этом изменения затронули не только ипотечников: были также отменены налоговые льготы для многодетных семей, на обучение и медицинские расходы.
Ранее налоговый вычет позволял уменьшить сумму индивидуального подоходного налога (ИПН), фактически снижая удержания с зарплаты. Это означало, что чистый доход сотрудников увеличивался, а ипотечникам давало возможность компенсировать часть процентов по кредиту.
В среднем, налоговый вычет позволял экономить около 50 тысяч тенге в год, но важно понимать, что:
Вычет распространялся только на проценты по ипотеке, основной долг учитывать не разрешалось.
Оформление происходило через работодателя. Для корректного применения вычета зарплата должна была указываться «брутто» — до вычета налогов. Если это условие не соблюдалось, вычет не действовал.
Таким образом, налоговый бонус был важным инструментом поддержки семей, приобретающих жильё в кредит, и его отмена означает прямое повышение расходов для ипотечников.
Отмена льготы ударит прежде всего по тем, кто только оформляет ипотеку или планировал воспользоваться налоговой компенсацией в этом году. Потеря вычета уменьшает фактический доход семей и увеличивает финансовую нагрузку.
Кроме того, отмена льгот на обучение, медицину и для многодетных семей создаёт дополнительные вопросы о поддержке социально уязвимых категорий населения. Эксперты отмечают, что такой шаг может вызвать рост недовольства среди граждан и пересмотр финансовых планов.
Комментарии0 комментарий(ев)