Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
10.01.2026, 20:47

Налоговый сюрприз: казахстанцы лишились «ипотечного бонуса» - подробности

Новости Казахстана 0 461

С 1 января 2026 года в Казахстане вступили в силу изменения, коснувшиеся налоговых льгот для граждан, оформляющих ипотеку. Департамент государственных доходов города Алматы подтвердил, что налоговый вычет по ипотечным займам отменён в рамках нового Налогового кодекса, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: Kazinform
Фото: Kazinform

Официальных разъяснений причин этой меры власти не дали, ограничившись формулировкой «оптимизация». При этом изменения затронули не только ипотечников: были также отменены налоговые льготы для многодетных семей, на обучение и медицинские расходы.

Как раньше работал налоговый вычет по ипотеке

Ранее налоговый вычет позволял уменьшить сумму индивидуального подоходного налога (ИПН), фактически снижая удержания с зарплаты. Это означало, что чистый доход сотрудников увеличивался, а ипотечникам давало возможность компенсировать часть процентов по кредиту.

В среднем, налоговый вычет позволял экономить около 50 тысяч тенге в год, но важно понимать, что:

  • Вычет распространялся только на проценты по ипотеке, основной долг учитывать не разрешалось.

  • Оформление происходило через работодателя. Для корректного применения вычета зарплата должна была указываться «брутто» — до вычета налогов. Если это условие не соблюдалось, вычет не действовал.

Таким образом, налоговый бонус был важным инструментом поддержки семей, приобретающих жильё в кредит, и его отмена означает прямое повышение расходов для ипотечников.

Последствия отмены: кто пострадал и что изменится

Отмена льготы ударит прежде всего по тем, кто только оформляет ипотеку или планировал воспользоваться налоговой компенсацией в этом году. Потеря вычета уменьшает фактический доход семей и увеличивает финансовую нагрузку.

Кроме того, отмена льгот на обучение, медицину и для многодетных семей создаёт дополнительные вопросы о поддержке социально уязвимых категорий населения. Эксперты отмечают, что такой шаг может вызвать рост недовольства среди граждан и пересмотр финансовых планов.

