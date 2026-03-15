Генеральная прокуратура сделала важное обращение к казахстанцам

Сегодня, 15 марта, голосование на референдуме в Казахстане проходит в рамках правового поля. Об этом заявили в Генеральной прокуратуре Казахстана, передает Lada.kz.
Как сообщается, в эти дни прокуратура и суды обязаны незамедлительно рассматривать обращения, связанные с референдумом.
На сегодняшний день в органы прокуратуры и суды такие обращения не поступали. В целом процесс голосования проходит в правовом поле. Работа по обеспечению соблюдения законности при проведении референдума продолжается, - сообщил начальник управления Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры РК Бекжан Караманов.
Представитель Генпрокуратуры призвал строго соблюдать требования закона.
Хочу еще раз напомнить, что сегодня, в день голосования, агитация запрещена. Несоблюдение этих требований влечет административную ответственность в соответствии со статьями 102 и 120 Кодекса об административных правонарушениях, - сказал Бекжан Караманов.
