Генеральная прокуратура сделала важное обращение к казахстанцам

Сегодня, 15 марта, голосование на референдуме в Казахстане проходит в рамках правового поля. Об этом заявили в Генеральной прокуратуре Казахстана, передает Lada.kz .

Как сообщается, в эти дни прокуратура и суды обязаны незамедлительно рассматривать обращения, связанные с референдумом.

На сегодняшний день в органы прокуратуры и суды такие обращения не поступали. В целом процесс голосования проходит в правовом поле. Работа по обеспечению соблюдения законности при проведении референдума продолжается, - сообщил начальник управления Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры РК Бекжан Караманов.

Представитель Генпрокуратуры призвал строго соблюдать требования закона.