Глава МИД прокомментировал мемы об эвакуации казахстанцев с Ближнего Востока

Министр иностранных дел Ермек Кошербаев призвал казахстанцев учитывать риски поездок за границу и напомнил, что государственная поддержка распространяется на всех граждан, а также прокомментировал мемы о выезде людей нашей страны на Ближний Восток, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев прокомментировал ситуацию с казахстанцами, которые продолжают выезжать в страны Ближнего Востока, несмотря на предупреждения МИД. Он подчеркнул, что решение о поездке каждый принимает самостоятельно, однако гражданам важно учитывать возможные риски.

По словам Кошербаева, казахстанцев сложно чем-либо напугать, и причина поездки у каждого своя – кто-то пользуется снижением цен на отели, кто-то действует фаталистически. Глава МИД отметил, что поток туристов постепенно уменьшается, однако в случае обострения ситуации у находящихся за рубежом граждан могут возникнуть сложности с возвращением на родину.

Министр рекомендовал временно отказаться от поездок, предупреждая о возможных непредвиденных ситуациях: «Я бы не рекомендовал сейчас ехать. Береженого бог бережет. Никто не знает, в какой момент и что может произойти – потом сами жалеть будете», - пояснил он.

Кошербаев напомнил, что ведомство несколько раз выпускало предупреждения для граждан. Он подчеркнул, что помощь казахстанцам за рубежом требует значительных ресурсов государства и не всегда может быть оказана мгновенно.

Должна быть ответственность не только за себя – нужно подумать и о своих родных и близких. Все это требует определенных затрат со стороны государства – это большие суммы, и в одночасье все не решается, - сказал он.

Глава МИД также прокомментировал появившиеся в соцсетях мемы о том, что жители других стран якобы хотели бы стать гражданами Казахстана для ускоренной эвакуации. Кошербаев подчеркнул, что государственная поддержка распространяется на всех казахстанцев.

Президент сказал, что любой гражданин Казахстана может рассчитывать на поддержку государства. Вопрос не в декларировании, а в конкретных делах. Мы просто старались делать работу. Это огромный труд большого количества людей, - сказал он.

Он призвал граждан проявлять терпение в кризисных ситуациях и учитывать объективные обстоятельства: закрытое воздушное пространство ограничивает возможности для эвакуации, но государство делает всё возможное для возвращения людей на родину.

Напомним, напряженность в регионе остается высокой. 28 февраля 2026 года в Абу-Даби произошли взрывы, связанные с действиями Ирана в ответ на совместные удары США и Израиля по территории Ирана. После перехвата нескольких ракет, запущенных со стороны Ирана, в столице ОАЭ погиб как минимум один человек.

В связи с угрозой безопасности гражданской авиации авиационная администрация Казахстана ввела полный запрет на выполнение полетов над, в пределах и вблизи воздушного пространства Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения. Для возвращения граждан из стран Ближнего Востока Казахстан организует дополнительные рейсы.

Комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь