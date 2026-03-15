ИИ ускоряет диагностику: как казахстанские врачи выявляют инсульт и рак за минуты

В Казахстане врачи используют цифровые системы с искусственным интеллектом, которые помогают быстрее ставить диагнозы при инсульте и онкологических заболеваниях, передает Lada.kz со ссылкой на 24.kz .

Искусственный интеллект внедряется в медицинских учреждениях Казахстана для ускорения диагностики инсульта и онкологических заболеваний. Новые цифровые решения анализируют медицинские снимки, позволяют врачам оперативно принимать клинические решения и сокращают время постановки диагноза.

Так, в приемное отделение столичного Многопрофильного медицинского центра поступил 70-летний житель Астаны Талгат Акылов, который дома почувствовал слабость в левой руке и потерял сознание. Врачи с помощью цифровой платформы с ИИ смогли установить инсульт за около 15 минут, после чего сразу начали лечение. Пенсионер отметил, что результаты обследований, включая КТ и УЗИ, были получены быстро, и лечение назначено незамедлительно.

Приложение, запущенное в медицинском центре в прошлом году, существенно ускорило анализ компьютерной томографии пациентов. Ранее процесс занимал 30-40 минут, теперь же алгоритмы ИИ позволяют врачам ставить диагноз значительно быстрее, что особенно важно при инсульте, где каждая минута на счету.

По словам Нургуль Турлиной, заведующей инсультным центром, ранняя диагностика позволяет уменьшить зону ишемии и быстрее восстанавливать пораженные нейроны.

ИИ также активно применяется в онкологической помощи. Цифровые системы помогают выявлять рак легких и молочной железы, автоматически выделяя пораженные клетки на медицинских снимках.

Кроме того, в Многопрофильном медицинском центре функционирует ситуационный центр, где собираются результаты исследований – КТ, МРТ, рентген-снимки – из 19 медучреждений города. Это позволяет специалистам совместно обсуждать сложные случаи и ускоряет принятие решений. По словам Асель Ильясовой, заведующей отделением лучевой диагностики, ежедневно обрабатывается более 150 исследований, которые поступают в единую систему.

Система диагностики инсульта уже внедрена в 10 центрах, и с её помощью обследовали более 7,5 тысячи пациентов. В ближайшее время её планируют запустить ещё в 32 центрах. Цифровая платформа для выявления онкологических заболеваний используется почти в 200 медорганизациях в 12 регионах страны. Министерство здравоохранения отметило, что эти приложения разработаны в Казахстане.

В минздраве также планируют создать единое хранилище медицинских данных, которое позволит медикам получать всю информацию о пациенте в одном месте, ускоряя принятие решений по лечению.

Айдар Касенов, замдиректора департамента развития электронного здравоохранения, отметил, что в будущем граждане смогут получать полноценный доступ к ИИ через сервис eGov mobile и eDensaulyq.

В скором будущем наши граждане смогут получить полноценный доступ к ИИ. На основе этих данных мы также работаем над тем, чтобы создать и инструмент для пациентов. Сегодня в приложении eGov mobile есть сервис eDensaulyq, он действующий. Там есть информация по последним полученным результатам исследований. Посмотреть можно все полученные направления, информацию о своей семье, - пояснил замдиректора департамента развития электронного здравоохранения министерства Айдар Касенов.

Планируется создание большого электронного паспорта здоровья, включающего эпикризы, посещения и все медицинские данные пациента.