Рыбакина против Соболенко: где и когда смотреть финал турнира

Елена Рыбакина и Арина Соболенко 15 марта сыграют в финале турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, где победительница получит более 1,5 миллиона долларов призовых и 1000 рейтинговых очков, передает Lada.kz со ссылкой на Информбюро .

Фото: Sarah Stier / Getty Images; Федерация тенниса Казахстана

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина встретится с представительницей Беларуси Арина Соболенко в финале турнира серии Indian Wells Open категории WTA 1000.

Решающий матч пройдет в Индиан‑Уэллс (США). Начало финала запланировано на 23:00 часов по времени Астаны.

Призовой фонд турнира в этом году составляет 9 415 725 долларов. Победительница финального матча получит 1 511 380 долларов призовых, а также 1000 рейтинговых очков.

Путь теннисисток к финалу

По ходу турнира Елена Рыбакина последовательно обыграла нескольких соперниц. На пути к финалу она победила Хейли Баптист (43-я ракетка), Марту Костюк (28), Сонай Картал (54), Джессику Пегулу (5) и Элину Свитолину (9).

Арина Соболенко, в свою очередь, прошла Химэно Сакацумэ (136), Жаклин Кристиан (35), Наоми Осаку (16), Викторию Мбоко (10) и Линду Носкову (14).

Статистика личных встреч

По данным статистики, счет личных встреч между теннисистками составляет 8:7 в пользу Арины Соболенко.

Однако два финала крупных турниров, прошедших в последние месяцы – WTA Finals 2025 и Australian Open, – завершились победой Елены Рыбакиной.

Где смотреть финал

