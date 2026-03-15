15.03.2026, 15:04

Рыбакина против Соболенко: где и когда смотреть финал турнира

Новости Казахстана

Елена Рыбакина и Арина Соболенко 15 марта сыграют в финале турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, где победительница получит более 1,5 миллиона долларов призовых и 1000 рейтинговых очков, передает Lada.kz со ссылкой на Информбюро.

Фото: Sarah Stier / Getty Images; Федерация тенниса Казахстана
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина встретится с представительницей Беларуси Арина Соболенко в финале турнира серии Indian Wells Open категории WTA 1000.

Решающий матч пройдет в Индиан‑Уэллс (США). Начало финала запланировано на 23:00 часов по времени Астаны.

Призовой фонд турнира в этом году составляет 9 415 725 долларов. Победительница финального матча получит 1 511 380 долларов призовых, а также 1000 рейтинговых очков.

Путь теннисисток к финалу

По ходу турнира Елена Рыбакина последовательно обыграла нескольких соперниц. На пути к финалу она победила Хейли Баптист (43-я ракетка), Марту Костюк (28), Сонай Картал (54), Джессику Пегулу (5) и Элину Свитолину (9).

Арина Соболенко, в свою очередь, прошла Химэно Сакацумэ (136), Жаклин Кристиан (35), Наоми Осаку (16), Викторию Мбоко (10) и Линду Носкову (14).

Статистика личных встреч

По данным статистики, счет личных встреч между теннисистками составляет 8:7 в пользу Арины Соболенко.

Однако два финала крупных турниров, прошедших в последние месяцы – WTA Finals 2025 и Australian Open, – завершились победой Елены Рыбакиной.

Где смотреть финал

Финал турнира серии WTA 1000 в прямом эфире можно посмотреть здесь и здесь.

Самое читаемое

С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
В Казахстане сотни людей лишились своей зарплатыНовости Казахстана
09.03.2026, 08:05 0
Казахстанцам готовят прощание с 2 000 и 10 000 тенгеНовости Казахстана
03.03.2026, 07:34 0
Чудесное спасение: ветеринары выпустили прооперированного лебедя в озеро КаракольЭкология
12.03.2026, 13:56 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь