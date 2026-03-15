15.03.2026, 15:43

Назарбаев на референдуме: «Я сделал выбор в пользу Касым-Жомарта Токаева»

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в республиканском референдуме, посвященном вопросу принятия новой Конституции. Он проголосовал на одном из избирательных участков в столице страны, сообщает Lada.kz. 

Фото: © nazarbayev.kz

После процедуры голосования Назарбаев поделился своим мнением о проводимых в Казахстане политических преобразованиях и высказался о будущем государства. Соответствующее заявление было опубликовано на его официальном сайте.

Поддержка реформ и новой Конституции

По словам первого президента, проведение референдума является важным этапом в процессе дальнейшего развития страны. Назарбаев подчеркнул, что политические изменения направлены на укрепление Казахстана и повышение его авторитета на международной арене.

Он отметил, что поддерживает инициативу проведения референдума и рассчитывает, что обновленная Конституция будет служить интересам государства и общества. По мнению Назарбаева, основной задачей остается дальнейшее развитие страны и укрепление ее независимости.

О смене поколений и развитии государства

В своем выступлении первый президент обратил внимание на естественную смену поколений в политике и общественной жизни. Он подчеркнул, что каждое поколение должно вносить собственный вклад в развитие и укрепление государства.

Назарбаев отметил, что поколение, стоявшее у истоков независимости Казахстана, выполнило важную историческую миссию. В частности, речь идет о провозглашении независимости, определении государственных границ и строительстве новой столицы страны.

По его словам, сегодня перед новым поколением стоит задача продолжить работу по укреплению государственности, развитию экономики и повышению международного авторитета Казахстана.

Поддержка Касым-Жомарта Токаева

Первый президент также напомнил, что семь лет назад добровольно сложил полномочия главы государства. Такое решение, по его словам, было принято в интересах дальнейшего устойчивого развития страны и обеспечения преемственности власти.

Назарбаев подчеркнул, что еще тогда сделал выбор в пользу нынешнего президента Касым-Жомарта Токаева и продолжает придерживаться этого решения.

По его словам, он остается верен своему выбору и рассчитывает, что проводимые реформы и обновленная Конституция будут работать на благо государства и его граждан.

Пожелание стране и народу

Подводя итог, первый президент выразил надежду, что новая Конституция станет важным инструментом развития Казахстана и будет способствовать укреплению страны.

Назарбаев пожелал, чтобы основной закон служил интересам государства и народа, обеспечивая стабильность, развитие и дальнейшее укрепление независимости республики.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь