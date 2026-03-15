Глава МИД рассказал, где казахстанцам сейчас безопасно отдыхать

Министр иностранных дел Ермек Кошербаев назвал направления внутри страны и за рубежом, которые, по его словам, остаются безопасными для отдыха казахстанцев, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев рассказал, какие направления для отдыха сегодня можно рассматривать казахстанцам.

По словам главы внешнеполитического ведомства, граждане могут выбирать не только зарубежные поездки, но и туристические направления внутри страны. Он отметил, что многие предпочитают отдыхать в различных регионах Казахстана.

Кто-то предпочитает поехать на Каспий, кто-то – в Каркаралы, Бурабай, Алматы или в ВКО. Например, в прошлом году в Катон-Карагае прошел фестиваль «Алтай – түркі әлемінің алтын бесігі». В регионе проживает около 9,5-10 тысяч человек, и на четыре дня туда приехали примерно 10 тысяч гостей. Так как гостиниц там не так много, люди сдавали комнаты примерно за 100 тысяч тенге. Это тоже неплохо для местных жителей, постепенно наберутся опыта, - считает Ермек Кошербаев.

Кроме того, Кошербаев назвал и зарубежные направления, которые можно рассматривать для поездок. По его словам, среди безопасных стран для отдыха остаются Турция, Таиланд, Вьетнам и Мальдивы.

Министр подчеркнул, что существует множество мест, где можно спокойно провести отпуск и где сохраняется доступный уровень цен для туристов.