15.03.2026, 16:44

Глава МИД рассказал, где казахстанцам сейчас безопасно отдыхать

Новости Казахстана 0 592

Министр иностранных дел Ермек Кошербаев назвал направления внутри страны и за рубежом, которые, по его словам, остаются безопасными для отдыха казахстанцев, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Pixabay

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев рассказал, какие направления для отдыха сегодня можно рассматривать казахстанцам.

По словам главы внешнеполитического ведомства, граждане могут выбирать не только зарубежные поездки, но и туристические направления внутри страны. Он отметил, что многие предпочитают отдыхать в различных регионах Казахстана.

Кто-то предпочитает поехать на Каспий, кто-то – в Каркаралы, Бурабай, Алматы или в ВКО. Например, в прошлом году в Катон-Карагае прошел фестиваль «Алтай – түркі әлемінің алтын бесігі». В регионе проживает около 9,5-10 тысяч человек, и на четыре дня туда приехали примерно 10 тысяч гостей. Так как гостиниц там не так много, люди сдавали комнаты примерно за 100 тысяч тенге. Это тоже неплохо для местных жителей, постепенно наберутся опыта, - считает Ермек Кошербаев.

Кроме того, Кошербаев назвал и зарубежные направления, которые можно рассматривать для поездок. По его словам, среди безопасных стран для отдыха остаются Турция, Таиланд, Вьетнам и Мальдивы.

Министр подчеркнул, что существует множество мест, где можно спокойно провести отпуск и где сохраняется доступный уровень цен для туристов.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь