Яркие костюмы и необычные образы: как казахстанцы голосуют на референдуме

Во время референдума 15 марта казахстанцы пришли на избирательные участки в национальных костюмах, образах киногероев и даже в день свадьбы, превращая голосование в настоящий перформанс, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

15 марта в Казахстане проходит референдум по конституционной реформе, который сопровождается активным участием граждан и необычными проявлениями креативности на избирательных участках. На некоторых участках казахстанцы приходят в национальных костюмах, образах киногероев и даже совмещают участие в голосовании с личными событиями.

Так, в Наурызбайский район города Алматы на один из участков пришли жители в костюмах батыров, привлекая внимание избирателей и фотографирующихся с «национальными героями».

В Есик (Енбекшиказахский район) один из избирателей пришел в костюме «Золотого человека», подчеркнув этим символику истории и культурного наследия Казахстана.

Особое внимание вызвал случай участия ветерана Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Курмат Рахимов, которому 102 года. Он проголосовал на дому в рамках выездного голосования, сопровождаемый сотрудниками полиции и представителями ветеранских организаций.

В микрорайоне Думан Медеуского района Алматы на участок пришли представители старшего поколения в национальных костюмах, включая участников народного ансамбля Думан сазы.

Необычные образы наблюдались и в других частях города. На участке №239 казахстанцев встречали участники в костюмах супергероев – Супермен, Железный человек, Капитан Америка и Джокер, а на участке №175 гостей встречала ростовая кукла «Беркут». В Шымкент на один из участков пришел избиратель в костюме Человека-паука.

Кроме того, в голосовании участвовал казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов в городе Конаев.

Семейные пары также совмещают важные события с участием в референдуме. Так, Бекнур Несипбек и Альмира Мажитова пришли на участок №202 в день своей свадьбы и проголосовали вместе, сочетая личное торжество с гражданским долгом.