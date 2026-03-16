15.03.2026, 19:04

Яркие костюмы и необычные образы: как казахстанцы голосуют на референдуме

Во время референдума 15 марта казахстанцы пришли на избирательные участки в национальных костюмах, образах киногероев и даже в день свадьбы, превращая голосование в настоящий перформанс, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фотоколлаж: ИА «NewTimes.kz»

15 марта в Казахстане проходит референдум по конституционной реформе, который сопровождается активным участием граждан и необычными проявлениями креативности на избирательных участках. На некоторых участках казахстанцы приходят в национальных костюмах, образах киногероев и даже совмещают участие в голосовании с личными событиями.

Так, в Наурызбайский район города Алматы на один из участков пришли жители в костюмах батыров, привлекая внимание избирателей и фотографирующихся с «национальными героями».

В Есик (Енбекшиказахский район) один из избирателей пришел в костюме «Золотого человека», подчеркнув этим символику истории и культурного наследия Казахстана.

Особое внимание вызвал случай участия ветерана Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Курмат Рахимов, которому 102 года. Он проголосовал на дому в рамках выездного голосования, сопровождаемый сотрудниками полиции и представителями ветеранских организаций.

В микрорайоне Думан Медеуского района Алматы на участок пришли представители старшего поколения в национальных костюмах, включая участников народного ансамбля Думан сазы.

Необычные образы наблюдались и в других частях города. На участке №239 казахстанцев встречали участники в костюмах супергероев – Супермен, Железный человек, Капитан Америка и Джокер, а на участке №175 гостей встречала ростовая кукла «Беркут». В Шымкент на один из участков пришел избиратель в костюме Человека-паука.

Кроме того, в голосовании участвовал казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов в городе Конаев.

Семейные пары также совмещают важные события с участием в референдуме. Так, Бекнур Несипбек и Альмира Мажитова пришли на участок №202 в день своей свадьбы и проголосовали вместе, сочетая личное торжество с гражданским долгом.

Самое читаемое

С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
В Казахстане сотни людей лишились своей зарплатыНовости Казахстана
09.03.2026, 08:05 0
Казахстанцам готовят прощание с 2 000 и 10 000 тенгеНовости Казахстана
03.03.2026, 07:34 0
Чудесное спасение: ветеринары выпустили прооперированного лебедя в озеро КаракольЭкология
12.03.2026, 13:56 0

Последние комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь