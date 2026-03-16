18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
491.29
562.92
6.1
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
15.03.2026, 20:32

До 31 марта – серия налоговых сроков: что обязаны сделать казахстанцы

Новости Казахстана

Налогоплательщикам в Казахстане необходимо до 16 марта 2026 года сдать ряд форм налоговой отчетности и произвести обязательные платежи, чтобы избежать штрафов и начисления пени, передает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: Pixabay
В Казахстане 16 марта 2026 года истекает срок представления ряда форм налоговой отчетности. Налогоплательщикам рекомендуется заранее подать необходимые документы и выполнить обязательные платежи, чтобы избежать штрафных санкций и начисления пени.

По информации портала Uchet.kz, до 16 марта необходимо представить несколько форм отчетности. В их числе:

  • Форма 101.03 – расчет по корпоративному подоходному налогу (КПН), удержанному у источника выплаты с дохода резидента;
  • Форма 400.00 – декларация по акцизу;
  • Форма 421.00 – расчет по структурным подразделениям или объектам, связанным с налогообложением.

Следующий срок подачи отчетности установлен на 20 марта. До этой даты налогоплательщики должны:

  • подать форму 328.00 – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за февраль 2026 года;
  • представить форму 870.00 – декларацию по плате за негативное воздействие на окружающую среду при выкупе лимитов с платежами до 100 МРП.

До 31 марта необходимо представить ряд годовых деклараций за 2025 год. Среди них:

  • форма 100.00, 110.00, 150.00 и 180.00 – декларации по корпоративному подоходному налогу;
  • форма 101.04 – расчет по КПН с дохода нерезидента за четвертый квартал 2025 года;
  • форма 220.00 – декларация по индивидуальному подоходному налогу.

Также до конца месяца необходимо представить:

  • форму 600.00 – по альтернативному налогу на недропользование;
  • форму 700.00 – по налогу на транспорт, землю и имущество;
  • форму 912.00 – для налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим с фиксированным вычетом;
  • форму 920.00 – для плательщиков единого земельного налога.

Помимо сдачи отчетности, в марте необходимо произвести ряд обязательных налоговых платежей. До 20 марта следует перечислить акцизы, косвенные налоги по импортированным товарам из стран Евразийский экономический союз, а также платежи за негативное воздействие на окружающую среду при выкупе лимитов менее 100 МРП.

До 26 марта необходимо оплатить:

  • индивидуальный подоходный налог у источника выплаты;
  • социальный налог;
  • корпоративный подоходный налог;
  • КПН с доходов нерезидента;
  • платежи за размещение наружной рекламы.

Налогоплательщикам рекомендуют своевременно выполнить все требования, чтобы избежать штрафов и дополнительных финансовых начислений.

0
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

< >
