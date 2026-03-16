До 31 марта – серия налоговых сроков: что обязаны сделать казахстанцы

Налогоплательщикам в Казахстане необходимо до 16 марта 2026 года сдать ряд форм налоговой отчетности и произвести обязательные платежи, чтобы избежать штрафов и начисления пени, передает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz .

По информации портала Uchet.kz, до 16 марта необходимо представить несколько форм отчетности. В их числе:

Форма 101.03 – расчет по корпоративному подоходному налогу (КПН), удержанному у источника выплаты с дохода резидента;

Форма 400.00 – декларация по акцизу;

Форма 421.00 – расчет по структурным подразделениям или объектам, связанным с налогообложением.

Следующий срок подачи отчетности установлен на 20 марта. До этой даты налогоплательщики должны:

подать форму 328.00 – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за февраль 2026 года;

представить форму 870.00 – декларацию по плате за негативное воздействие на окружающую среду при выкупе лимитов с платежами до 100 МРП.

До 31 марта необходимо представить ряд годовых деклараций за 2025 год. Среди них:

форма 100.00, 110.00, 150.00 и 180.00 – декларации по корпоративному подоходному налогу;

форма 101.04 – расчет по КПН с дохода нерезидента за четвертый квартал 2025 года;

форма 220.00 – декларация по индивидуальному подоходному налогу.

Также до конца месяца необходимо представить:

форму 600.00 – по альтернативному налогу на недропользование;

форму 700.00 – по налогу на транспорт, землю и имущество;

форму 912.00 – для налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим с фиксированным вычетом;

форму 920.00 – для плательщиков единого земельного налога.

Помимо сдачи отчетности, в марте необходимо произвести ряд обязательных налоговых платежей. До 20 марта следует перечислить акцизы, косвенные налоги по импортированным товарам из стран Евразийский экономический союз, а также платежи за негативное воздействие на окружающую среду при выкупе лимитов менее 100 МРП.

До 26 марта необходимо оплатить:

индивидуальный подоходный налог у источника выплаты;

социальный налог;

корпоративный подоходный налог;

КПН с доходов нерезидента;

платежи за размещение наружной рекламы.

Налогоплательщикам рекомендуют своевременно выполнить все требования, чтобы избежать штрафов и дополнительных финансовых начислений.