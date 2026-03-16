В воинской части Жамбылской области застрелили начальника караула

На посту воинской части в Жамбылской области произошел смертельный случай: начальник караула был застрелен сотрудником охраны, и попытки спасти его жизни оказались безуспешными, сообщает Lada.kz со ссылкой на тelegram-канал SHYNDYK.KZ .

Как произошел инцидент

Инцидент случился 15 марта на третьем посту караула. По имеющимся данным, в момент трагедии начальник караула находился при исполнении служебных обязанностей, когда гражданский служащий, стрелок ведомственной охраны, случайно произвел выстрел из карабина. Пуля попала в начальника караула, после чего пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в военный госпиталь. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь не удалось.

Особое внимание обращает на себя тот факт, что оба участника происшествия — ни начальник караула, ни стрелок ведомственной охраны — не являлись военнослужащими. По словам источников, речь идет о сотрудниках военно-следственного управления Министерства внутренних дел (ВСУ МВД), что добавляет инциденту сложный юридический и организационный контекст.

Реакция и официальные комментарии

Корреспонденту Zakon.kz в военно-следственном департаменте МВД пояснили, что по факту гибели гражданского сотрудника военизированной охраны проводится досудебное расследование. В ведомстве отметили, что все обстоятельства произошедшего будут тщательно установлены по результатам комплекса процессуальных действий и следственных мероприятий.

Официальные представители подчеркнули, что расследование будет прозрачным и всесторонним, и его результаты помогут понять причины трагического инцидента, а также выработать меры по предотвращению подобных случаев в будущем.

Последствия для службы и безопасности

Событие поднимает важные вопросы о порядке ношения оружия и мерах безопасности на военных объектах, особенно там, где работают гражданские сотрудники. Инцидент в Жамбылской области может стать сигналом к пересмотру стандартов охраны и инструктажей, чтобы исключить возможность случайных выстрелов и несчастных случаев на территории воинских частей.