16.03.2026, 15:30

Казахстан возвращает «допустимые промилле»: что изменится в проверках на алкоголь

Новости Казахстана

В Казахстане готовятся кардинальные изменения в процедуре медицинского освидетельствования на употребление алкоголя и психоактивных веществ, сообщает Lada.kz со ссылкой на TengriHealth.

Фото: stock.adobe.com

Министерство здравоохранения страны опубликовало проект нового приказа, в котором предусматриваются значительные уточнения в методах оценки состояния человека после употребления алкоголя, а также возвращение порогового значения промилле, фиксирующего факт опьянения. Эти нововведения направлены на повышение точности и объективности медицинских заключений и снижение количества спорных ситуаций.

Возврат порога промилле и уточнение степени опьянения

Проект приказа, размещённый на портале «Открытые НПА», носит название «О некоторых вопросах оказания медико-социальной помощи в области психического здоровья». Документ подчёркивает необходимость совершенствования методов оценки алкогольного опьянения и введения качественных показателей, которые позволят врачам точнее определять состояние человека. В частности, в проекте указывается на возвращение порога в 0,3 промилле — показателя, после которого фиксируется факт употребления алкоголя или психоактивных веществ.

До конца 2020 года в Казахстане существовала таблица промилле, регламентировавшая медицинское освидетельствование. Лёгкая степень опьянения фиксировалась при содержании алкоголя в крови от 0,5 до 1,5 промилле, и у населения возникло неофициальное понятие «допустимые промилле». При этом до 0,5 промилле человек считался трезвым. Однако с ноября 2020 года этот порог был убран, и официального определения «допустимых промилле» не существовало. Новый проект возвращает этот показатель, но с более строгим и обоснованным подходом.

Эксперты Минздрава объясняют, что значение 0,3 промилле учитывает физиологические особенности организма, технические характеристики алкотестеров и возможные погрешности измерений, что должно минимизировать случаи ложноположительных заключений. При этом степень опьянения по-прежнему будет определяться только после комплексной проверки и заключения врача.

Комплексный подход к медицинскому освидетельствованию

Согласно новым правилам, медосвидетельствование станет комплексным и будет включать медицинский осмотр, лабораторные исследования (алко- или наркотест) и, при необходимости, контроль биологического материала — анализ крови или мочи. Основу для заключения составят данные клинического обследования: внешний вид, поведение, состояние сознания, речь, кожные покровы, слизистые оболочки, мимика, походка, реакция зрачков, пульс, давление и другие показатели.

Дополнительно проводится анализ выдыхаемого воздуха, а в спорных случаях — анализ крови или мочи. Все эти данные учитываются в совокупности, чтобы максимально точно определить состояние человека. При этом повторное освидетельствование будет засчитываться как новый случай, чтобы исключить возможность манипуляций с результатами.

Расширение прав среднего медицинского персонала и новые методы идентификации

Проект приказа предусматривает, что в местах, где нет врачей психиатров-наркологов или специализированных клиник, проводить медосвидетельствование смогут медсёстры и медбратья с соответствующей подготовкой. Это особенно важно для районных центров, где доступность врачей нужной специализации ограничена.

Кроме того, предлагается расширить возможности идентификации гражданина, проходящего медосвидетельствование. В случаях, когда человек не может назвать своё имя или отказаться предоставлять документы, будет разрешено фиксировать внешность, проводить аудио- и видеозапись, чтобы позже установить личность.

Когда нововведения вступят в силу

По словам официального представителя Минздрава Асель Кидиралиевой, после всех согласований обновлённые правила могут вступить в действие через несколько месяцев. Эти изменения станут важным шагом к более точной, прозрачной и справедливой процедуре медицинского освидетельствования на алкоголь и психоактивные вещества в Казахстане.

Нововведения позволяют не только официально закрепить «допустимые промилле», но и системно улучшить всю процедуру проверки, сделав её более доступной, объективной и защищённой от ошибок и злоупотреблений.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz. Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь