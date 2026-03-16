18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
486.2
557.82
6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
16.03.2026, 16:22

Курс доллара рухнул до уровня 2024 года в Казахстане

Новости Казахстана 0 696

Курс доллара в Казахстане снова продемонстрировал заметное снижение, достигнув уровней, которые не фиксировались с 2024 года. Инвесторы и рядовые граждане страны внимательно следят за динамикой валют, пытаясь понять, что стоит за этим падением и как оно отразится на экономике и повседневной жизни, сообщает Lada.kz. 

Фото: freepik
Фото: freepik

Биржевые торги: доллар на минимуме за 17 месяцев

Сегодня, 16 марта 2026 года, по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), средневзвешенный курс доллара составил 486,2 тенге. Это снижение на 5 тенге по сравнению с предыдущей пятницей и наименьший показатель за почти полтора года. Последний раз более низкий курс фиксировался 24 октября 2024 года, когда доллар стоил 485,11 тенге. Национальный банк Казахстана тогда установил эту цену официально на четыре дня, что наглядно показывает, насколько редким является текущее снижение.

Экономисты отмечают, что подобное падение может быть связано с совокупностью факторов: укреплением национальной валюты, снижением внешнего спроса на доллар, а также коррекцией на глобальных финансовых рынках. Влияние этих процессов ощущается не только на бирже, но и в обменных пунктах по всей стране.

Обменные пункты: кто выигрывает, а кто теряет

По данным портала Kurs.kz, на момент 15:30 сегодня курс покупки и продажи наличных долларов в крупнейших городах Казахстана выглядел следующим образом. В столице, Астане, доллар покупали по цене от 484 до 485 тенге, а продавали по 491–492 тенге. В Алматы диапазон покупки составлял 481–487 тенге, продажи – 487–492 тенге. Шымкент продемонстрировал более узкий диапазон: покупка 485–486,5 тенге, продажа 487,5–488,5 тенге.

Это снижение уже заметно влияет на поведение населения: часть казахстанцев предпочитает конвертировать валюту в тенге раньше, чем ожидать дальнейшего укрепления национальной валюты, а другие рассматривают падение доллара как возможность накопления иностранной валюты по более выгодным курсам.

Евро также стремится к минимуму

На фоне падения доллара курс евро также демонстрирует снижение. Сегодня средневзвешенное значение евро на KASE составило 556,52 тенге, снизившись почти на 6 тенге. Обменные пункты в Астане предлагали покупку евро по 549–553 тенге, продажу – 559–562 тенге. В Алматы диапазон был чуть шире: покупка 550–556,7 тенге, продажа 558–569 тенге. Шымкент показал курсы покупки 550–560 тенге и продажи 558–570 тенге.

Специалисты отмечают, что укрепление тенге относительно евро и доллара может временно снизить расходы казахстанских компаний на импортные товары и услуги, однако это также влияет на доходность экспортно ориентированных отраслей, особенно тех, которые зависят от валютной выручки.

Что дальше ждать от рынка

Аналитики рекомендуют держать руку на пульсе и следить за динамикой международных рынков, так как текущие показатели могут быть краткосрочной коррекцией на фоне глобальных колебаний валютных курсов. Для населения снижение доллара и евро – это возможность пересмотреть стратегию хранения и расходования валюты, а для бизнеса – шанс оптимизировать внутренние и внешние финансовые потоки.

Таким образом, текущие события на валютном рынке Казахстана показывают, что 2026 год обещает быть динамичным для национальной экономики и финансового поведения граждан, а «забытые» отметки доллара и евро вновь привлекают внимание всех участников рынка.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь