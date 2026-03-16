Учительницу начальных классов убили в Атырау

В Атырау произошел трагический инцидент, потрясший местных жителей и педагогическое сообщество. В ночь на 16 марта 2026 года в результате семейного конфликта погибла 58-летняя женщина, много лет работавшая учительницей начальных классов в одном из городских школ-лицеев, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: v102.ru

По предварительным данным, смертельные ножевые ранения ей нанес собственный супруг. Случившееся произошло в их доме и стало трагическим итогом бытовой ссоры между супругами. О происшествии стало известно после того, как информация поступила в правоохранительные органы в ранние утренние часы.

Что известно о происшествии

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, сигнал о произошедшем поступил в полицию около 03:30. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили женщину с ножевыми ранениями.

По предварительной версии следствия, между супругами произошел конфликт на бытовой почве. Ссора быстро переросла в трагедию, в результате которой женщина получила ранения, оказавшиеся смертельными.

Известно, что погибшая работала учительницей начальных классов и была сотрудницей одного из лицеев города. Ее смерть стала тяжелой новостью для коллег, учеников и родителей школьников.

Подозреваемый задержан

Правоохранительные органы оперативно задержали мужчину, которого считают причастным к преступлению. Им оказался 62-летний супруг погибшей.

В полиции подтвердили, что по факту произошедшего уже начато досудебное расследование. В настоящее время следственные органы проводят необходимые процессуальные действия, устанавливают точную картину событий и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Расследование продолжается

В департаменте полиции Атырауской области подчеркнули, что расследование находится на начальной стадии. Следователи собирают доказательства, проводят допросы и назначают необходимые экспертизы.

В ведомстве также отметили, что дополнительные детали пока не разглашаются.