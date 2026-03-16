18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
16.03.2026, 18:40

«Телевидение на паузе»: почему казахстанцам отключают эфир

Новости Казахстана 0 483

В последние годы жители Казахстана все чаще замечают, что привычный телевизионный и радиоэфир внезапно исчезает. Для многих это становится источником тревоги — особенно у пожилых людей, для которых телевизор остается основным источником новостей и развлечений. Но большинство таких случаев связаны не с техническими сбоями, а с плановыми профилактическими работами, призванными обеспечить стабильность работы всей системы телерадиовещания страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube
Плановое отключение — не сбой, а необходимость

Как поясняют специалисты Министерства культуры и информации Республики Казахстан, профилактическое отключение телерадиовещания представляет собой заранее запланированную приостановку трансляции. Она проводится в рамках регламентных работ на объектах телерадиовещательной инфраструктуры. В отличие от аварийных отключений, эти мероприятия осуществляются строго по графику с предварительным информированием населения и телекомпаний.

Главная цель подобных работ — обеспечение надежного функционирования сетей телерадиовещания, предотвращение аварий и продление срока службы оборудования. При этом специалисты следят за качеством сигнала и состоянием передающих устройств, чтобы зрители и радиослушатели не испытывали перебоев в эфире в будущем.

Что делают инженеры во время профилактики

Во время планово-профилактических работ выполняется целый комплекс мероприятий. Специалисты проводят диагностику передающего оборудования, проверку и настройку антенно-фидерных систем и линий связи, осмотр антенных сооружений и при необходимости замену отдельных компонентов. Также обновляется программное обеспечение, тестируются резервные каналы связи и системы электропитания, а после завершения всех работ контролируются параметры качества сигнала.

Особое внимание уделяется объектам, расположенным на высотных сооружениях и подверженным воздействию внешней среды. Эти конструкции требуют более частого контроля и обслуживания, чтобы минимизировать риск аварий.

Как часто происходят профилактические отключения

Согласно данным министерства, профилактика телерадиовещания обычно проводится ежеквартально в соответствии с годовым графиком национального оператора АО «Казтелерадио». В отдельных случаях сроки могут корректироваться с учетом погодных условий, состояния оборудования или проведения общественно значимых мероприятий, когда необходимо обеспечить непрерывность вещания.

Для минимизации дискомфорта граждан все работы планируются таким образом, чтобы период отсутствия сигнала был как можно короче. Современные цифровые системы мониторинга, автоматизированные средства контроля и аналитические инструменты помогают выявлять потенциальные неисправности заранее и реагировать на них быстрее.

Информация для населения и меры предосторожности

Министерство культуры и информации и АО «Казтелерадио» доводят информацию о предстоящих профилактических работах до казахстанцев заблаговременно через официальные интернет-ресурсы, информационные каналы вещателей и СМИ. Зрителям и радиослушателям дополнительных действий предпринимать не требуется — после завершения работ вещание возобновляется в штатном режиме.

В случае возникновения чрезвычайных или общественно значимых ситуаций профилактика может быть приостановлена или перенесена, так как системы телерадиовещания функционируют в приоритетном режиме для обеспечения оперативного оповещения населения.

Итог

Таким образом, временные отключения телевизионного и радиовещания — это плановые профилактические работы, направленные на поддержание надежности и качества вещания. Несмотря на неудобства, они позволяют обеспечить безопасность и долгосрочную стабильность всей телерадиоинфраструктуры страны.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь