Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
16.03.2026, 20:31

Пенсионные переплаты в Казахстане: возврат, о котором вы могли не знать

В Казахстане многие граждане сталкиваются с ситуацией, когда работодатели по ошибке перечисляют пенсионные взносы или социальные отчисления. Несмотря на то, что такие ошибки случаются нечасто, они могут создавать значительные неудобства для работников, особенно для пенсионеров или сотрудников, близких к выходу на пенсию, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Специалисты АО "Национальные информационные технологии" разъяснили, как в 2026 году вернуть переплаченные суммы через портал государственных услуг eGov.kz.

Кто может инициировать возврат

По правилам, заявление на возврат ошибочно зачисленных пенсионных взносов подает не сам сотрудник, а работодатель. Это означает, что именно организация, в которой трудится гражданин, должна направить запрос на возврат переплаченных сумм. Такой подход позволяет минимизировать риск мошенничества и обеспечивает контроль за корректностью начислений.

Ограничения по числу сотрудников

При подаче одной заявки на возврат переплаченных сумм можно указать максимум десять сотрудников. Если переплата произошла на более широкую группу работников, работодателю придется заполнить дополнительную заявку. Это правило помогает системе eGov.kz корректно обрабатывать информацию и предотвращает технические сбои при массовых возвратах.

Роль сотрудника в процессе

Сотрудники, которым по ошибке начислили взносы, должны подтвердить заявку на возврат в своем личном кабинете на eGov.kz. Без согласия работника процесс возврата не начнется. После того как все подписи собраны, заявка становится доступной для подписания инициатором и последующей обработки системой.

Как отслеживать результат

После подачи и подписания заявки работодателем и сотрудниками, гражданин может отслеживать статус заявления на специальной статусной странице портала. Система показывает текущий этап обработки, а по завершении процедуры заявитель получает уведомление о возврате средств. Таким образом, весь процесс максимально прозрачен и контролируем с обеих сторон.

Практические советы

Эксперты советуют проверять начисления по пенсионным взносам регулярно, чтобы вовремя выявить ошибки и избежать сложностей с возвратом средств. Кроме того, работодателям рекомендуется заранее подготовить список сотрудников, на которых необходимо оформить заявку, чтобы не превышать лимит в десять человек и не задерживать процесс.

"Результат услуг будет доступен в виде уведомления на статусной странице и в Личном кабинете портала eGov.kz", – говорится в официальном сообщении.

Комментарии

Самое читаемое

С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
В Казахстане сотни людей лишились своей зарплатыНовости Казахстана
09.03.2026, 08:05 0
Чудесное спасение: ветеринары выпустили прооперированного лебедя в озеро КаракольЭкология
12.03.2026, 13:56 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь