Пенсионные переплаты в Казахстане: возврат, о котором вы могли не знать

В Казахстане многие граждане сталкиваются с ситуацией, когда работодатели по ошибке перечисляют пенсионные взносы или социальные отчисления. Несмотря на то, что такие ошибки случаются нечасто, они могут создавать значительные неудобства для работников, особенно для пенсионеров или сотрудников, близких к выходу на пенсию, сообщает Lada.kz.

Специалисты АО "Национальные информационные технологии" разъяснили, как в 2026 году вернуть переплаченные суммы через портал государственных услуг eGov.kz.

Кто может инициировать возврат

По правилам, заявление на возврат ошибочно зачисленных пенсионных взносов подает не сам сотрудник, а работодатель. Это означает, что именно организация, в которой трудится гражданин, должна направить запрос на возврат переплаченных сумм. Такой подход позволяет минимизировать риск мошенничества и обеспечивает контроль за корректностью начислений.

Ограничения по числу сотрудников

При подаче одной заявки на возврат переплаченных сумм можно указать максимум десять сотрудников. Если переплата произошла на более широкую группу работников, работодателю придется заполнить дополнительную заявку. Это правило помогает системе eGov.kz корректно обрабатывать информацию и предотвращает технические сбои при массовых возвратах.

Роль сотрудника в процессе

Сотрудники, которым по ошибке начислили взносы, должны подтвердить заявку на возврат в своем личном кабинете на eGov.kz. Без согласия работника процесс возврата не начнется. После того как все подписи собраны, заявка становится доступной для подписания инициатором и последующей обработки системой.

Как отслеживать результат

После подачи и подписания заявки работодателем и сотрудниками, гражданин может отслеживать статус заявления на специальной статусной странице портала. Система показывает текущий этап обработки, а по завершении процедуры заявитель получает уведомление о возврате средств. Таким образом, весь процесс максимально прозрачен и контролируем с обеих сторон.

Практические советы

Эксперты советуют проверять начисления по пенсионным взносам регулярно, чтобы вовремя выявить ошибки и избежать сложностей с возвратом средств. Кроме того, работодателям рекомендуется заранее подготовить список сотрудников, на которых необходимо оформить заявку, чтобы не превышать лимит в десять человек и не задерживать процесс.