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18.06.2026, 12:01

США, Швейцария и Узбекистан выстроились в очередь за коноплей в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 849

Казахстан превращается в крупный хаб по переработке технической конопли и льна. В Минсельхозе республики заявили о запуске масштабных агрокомплексов с участием инвесторов из США, Швейцарии и Узбекистана, а суммарный объем вложений в новые заводы превысит 300 миллионов долларов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: agrosektor.kz
Фото: agrosektor.kz

Северо-Казахстанская область: от масла до бездымного пороха

Самый крупный и амбициозный проект развернется на севере страны. Здесь с участием узбекистанского капитала планируют построить агропромышленный комплекс полного цикла. Под масштабные цели уже выделено более 26 тысяч гектаров земель (почти все — пашни), а финансовые вливания составят солидные $120–150 млн.

На первом этапе агрокомплекс сосредоточится на производстве конопляного масла холодного отжима, волокна для текстиля и бумаги, а также кормового жмыха и биочара. Однако самые интересные мощности запустят чуть позже:

  • В 2027 году инвестор планирует достроить завод по выпуску высококачественной целлюлозы.

  • В 2028 году здесь появится предприятие по производству нитроцеллюлозы — ключевого компонента для изготовления бездымного пороха.

Параллельно в СКО активизировался и местный бизнес: отечественная компания вкладывает $2,4 млн в переработку льна и конопли с прицелом на ежегодный выпуск до 2 тысяч тонн целлюлозы.

Американский след в Костанае: от эксперимента к заводу-гиганту

В Костанайской области за дело взялись инвесторы из США. Эксперимент начался еще в 2024 году, когда в регионе успешно засеяли первые 200 гектаров промышленной конопли и 600 гектаров льна-долгунца, собрав около 2 тысяч тонн сырья.

Проект развивается стремительно: в городе Тоболе уже работает первая линия первичной переработки, стоимостью $2 млн. Следующий шаг — второй этап стоимостью $62 млн. Инвесторы намерены создать гигантское производство, способное перерабатывать до 30 тысяч тонн льняной соломы и выпускать тысячи тонн котонина и пряжи. К концу 2029 года американская сторона намерена замкнуть цикл, построив собственный целлюлозный комбинат.

Что будут производить на костанайских заводах:

  • Растительную целлюлозу и промышленное волокно;

  • Строительные и теплоизоляционные материалы;

  • Упаковку, бумагу и эко-посуду;

  • Товары личной гигиены (салфетки, туалетную бумагу).

Швейцарские миллионы для юга: эко-косметика и биотопливо

Кызылординская область также не осталась в стороне — здесь в партнерстве со швейцарской компанией создается мощный аграрно-индустриальный кластер. Помимо технической конопли, на юге ставку сделают на сою и кукурузу. Общий объем инвестиций оценивается в $102 млн.

Швейцарские партнеры действуют осторожно и прагматично. Сейчас в аренду взяты первые 100 гектаров для пилотного посева, чтобы определить, какой сорт конопли идеален для местного климата. В будущем площади будут расширять поэтапно: сначала до 8,7 тыс. га, затем до 10 тыс. га, а в долгосрочной перспективе — до 30 тыс. га. При выходе на полную мощность регион будет выдавать более 42 тысяч тонн сырья в год.

Из южной конопли планируют производить широкий спектр экологичной продукции: от канатов, биотоплива и строительных утеплителей до косметики, пищевого масла и высокобелковых кормовых концентратов для животных. Запуск швейцарского кластера намечен на конец 2027 года.

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