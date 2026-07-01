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01.07.2026, 14:02

Токаев назначил выборы в новый Парламент Казахстана - Курултай

Новости Казахстана 0 2 019

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении выборов депутатов в однопалатный Парламент Казахстана - Курултай Республики Казахстан. Голосование состоится 23 августа 2026 года, передает Lada.kz со ссылкой на Акорду

фото сгенерировано ИИ
фото сгенерировано ИИ

Согласно документу, Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан поручено организовать подготовку и проведение выборов.

Правительству Казахстана, акимам столицы, областей и городов республиканского значения поручено безотлагательно принять все необходимые меры для организационного, материально-технического и финансового обеспечения избирательной кампании.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, 1 июля 2026 года в Казахстане официально вступила в силу новая Конституция, принятая на республиканском референдуме 15 марта. В результате чего с сегодняшнего дня прекратили свою работу обе палаты Парламента – Мажилис и Сенат. Ранее сообщалось, что в течение месяца Президент должен объявить выборы в новый однопалатный Парламент – Курултай, а провести их должны в течение двух месяцев.

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