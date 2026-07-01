Токаев назначил выборы в новый Парламент Казахстана - Курултай

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении выборов депутатов в однопалатный Парламент Казахстана - Курултай Республики Казахстан. Голосование состоится 23 августа 2026 года, передает Lada.kz со ссылкой на Акорду .

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Согласно документу, Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан поручено организовать подготовку и проведение выборов.

Правительству Казахстана, акимам столицы, областей и городов республиканского значения поручено безотлагательно принять все необходимые меры для организационного, материально-технического и финансового обеспечения избирательной кампании.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, 1 июля 2026 года в Казахстане официально вступила в силу новая Конституция, принятая на республиканском референдуме 15 марта. В результате чего с сегодняшнего дня прекратили свою работу обе палаты Парламента – Мажилис и Сенат. Ранее сообщалось, что в течение месяца Президент должен объявить выборы в новый однопалатный Парламент – Курултай, а провести их должны в течение двух месяцев.