Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 29 Декабря
+4...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 461.23 KZT
  • €1 = 490.52 KZT
  • 1 RUB = 6.49 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Партнерский проект

Опубликовано: Сегодня, 10:05

Просмотров: 135

Во FlyArystan меняются правила регистрации на рейс в аэропорту

FlyArystan
С января у отечественного лоукоcтера FlyArystan изменятся правила регистраций в аэропорту – она станет платной. Поэтому пассажирам рекомендуется побеспокоиться о бесплатной регистрации на рейс уже сейчас.
 
С момента запуска в 2019 году FlyArystan позиционировал себя как бюджетный перевозчик, в доступную стоимость билета которого входит минимальный пакет услуг – перелет, случайное место на борту (выдается системой автоматически), а также одна единица ручной клади 5 кг (допустимые габариты 56*23*36 см). Остальные услуги лоукостера пассажирам предлагаются за дополнительную плату.
Также стоит отметить, что вместительность самолетов FlyArystan 180 и 188 мест, а это значит, что регистрация на каждый рейс сопровождалась длинными очередями на стойках регистрации в аэропорту.
 
Так, для разрешения проблемы и оптимизации процессов руководством авиакомпании было принято решение о внедрении современной системы самообслуживания пассажиров iJan. Это общемировая практика, когда лоукостеры прибегают к подобного рода технологичным решения для минимизации расходов, которые в свою очередь позволяют сохранять дешевые тарифы или даже удешевление билетов.

Во FlyArystan меняются правила регистрации на рейс в аэропорту


В октябре текущего года электронные терминалы начали функционировать в четырех городах Казахстана (Алматы, Астана, Семей и Туркестан), а в самое ближайшее время они будут установлены во всех аэропортах страны.
 
С января регистрация на рейсы FlyArystan во всех аэропортах Казахстана станет платной. Если покупать услугу «Регистрация в аэропорту» во время покупки билета, то стоимость регистрации через iJan или классическую стойку регистрации (в аэропортах, где еще не установлены терминалы) будет 500 тенге. При прохождении регистрации в аэропорту и оплате на месте стоимость услуги будет 1000 тенге за регистрацию одного пассажира.

Во FlyArystan меняются правила регистрации на рейс в аэропорту

 
Однако для пассажиров всегда будет доступна услуга БЕСПЛАТНОЙ регистрации на рейс через сайт flyarystan.com или мобильное приложение FlyArystan. Онлайн регистрация открывается за 30 дней до вылета и закрывается за 40 минут до вылета (то есть, до фактического времени закрытия регистрации в аэропорту). А это значит, что даже, находясь в аэропорту, пассажиры смогут пройти регистрацию онлайн.
«Наша стратегия направлена на то, чтобы автоматизировать как можно больше процессов по обслуживанию пассажиров в аэропорту. Поэтому мы стараемся воодушевлять наших пассажиров на использование готовых цифровых решений», - поделился новостью управляющий директор FlyArystan Эдриан Хамилтон-Маннс. «Внедрение iJan цифровизирует процессы и позволит усовершенствовать практику обслуживания в аэропорту, исключая те этапы, которые наши пассажиры определили «как болевые точки» процесса регистрации».

Во FlyArystan меняются правила регистрации на рейс в аэропорту

 
Внедрение услуги iJan будет проходить в несколько этапов. На первоначальной стадии саморегистрация будет доступна на внутренних рейсах, а когда это станет возможным - появиться и на международных направлениях. FlyArystan продолжит предлагать услуги на основе потребностей пользователей, в том числе выбор места и другие дополнительные услуги, как только основной запуск терминалов будет завершен. FlyArystan гордится тем, что может предложить инновации такого уровня.

Во FlyArystan меняются правила регистрации на рейс в аэропорту


Партнёрский проект



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Комментарии закрыты

Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика