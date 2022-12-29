Во FlyArystan меняются правила регистрации на рейс в аэропорту

С момента запуска в 2019 году FlyArystan позиционировал себя как бюджетный перевозчик, в доступную стоимость билета которого входит минимальный пакет услуг – перелет, случайное место на борту (выдается системой автоматически), а также одна единица ручной клади 5 кг (допустимые габариты 56*23*36 см). Остальные услуги лоукостера пассажирам предлагаются за дополнительную плату.Также стоит отметить, что вместительность самолетов FlyArystan 180 и 188 мест, а это значит, что регистрация на каждый рейс сопровождалась длинными очередями на стойках регистрации в аэропорту.Так, для разрешения проблемы и оптимизации процессов руководством авиакомпании было принято решение о внедрении современной системы самообслуживания пассажиров iJan. Это общемировая практика, когда лоукостеры прибегают к подобного рода технологичным решения для минимизации расходов, которые в свою очередь позволяют сохранять дешевые тарифы или даже удешевление билетов.В октябре текущего года электронные терминалы начали функционировать в четырех городах Казахстана (Алматы, Астана, Семей и Туркестан), а в самое ближайшее время они будут установлены во всех аэропортах страны.С января регистрация на рейсы FlyArystan во всех аэропортах Казахстана станет платной. Если покупать услугу «Регистрация в аэропорту» во время покупки билета, то стоимость регистрации через iJan или классическую стойку регистрации (в аэропортах, где еще не установлены терминалы) будет 500 тенге. При прохождении регистрации в аэропорту и оплате на месте стоимость услуги будет 1000 тенге за регистрацию одного пассажира.Однако для пассажиров всегда будет доступна услуга БЕСПЛАТНОЙ регистрации на рейс через сайт flyarystan.com или мобильное приложение FlyArystan. Онлайн регистрация открывается за 30 дней до вылета и закрывается за 40 минут до вылета (то есть, до фактического времени закрытия регистрации в аэропорту). А это значит, что даже, находясь в аэропорту, пассажиры смогут пройти регистрацию онлайн.«Наша стратегия направлена на то, чтобы автоматизировать как можно больше процессов по обслуживанию пассажиров в аэропорту. Поэтому мы стараемся воодушевлять наших пассажиров на использование готовых цифровых решений», - поделился новостью управляющий директор FlyArystan Эдриан Хамилтон-Маннс. «Внедрение iJan цифровизирует процессы и позволит усовершенствовать практику обслуживания в аэропорту, исключая те этапы, которые наши пассажиры определили «как болевые точки» процесса регистрации».Внедрение услуги iJan будет проходить в несколько этапов. На первоначальной стадии саморегистрация будет доступна на внутренних рейсах, а когда это станет возможным - появиться и на международных направлениях. FlyArystan продолжит предлагать услуги на основе потребностей пользователей, в том числе выбор места и другие дополнительные услуги, как только основной запуск терминалов будет завершен. FlyArystan гордится тем, что может предложить инновации такого уровня.