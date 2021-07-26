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ЛАДА.kz » Партнерский проект

Опубликовано: Сегодня, 10:04

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Вилла Aktau Riviera открывает двери для всех желающих

Aktau Riviera
Роскошный шоу-рум виллы Aktau Riviera открылся на берегу Каспийского моря. Любой посетитель сможет оценить удобные планировки, стильный дизайн и комфорт проживания в самом популярном туристическом регионе Казахстана.

Новый девелоперский проект Aktau Riviera от инновационного строительного холдинга BI Group входит в состав территории 130 га на первой береговой лини Каспия, всего в 20 км от Актау, по соседству с пятизвездочным Rixos Waterworld Aktau. Освоением земель занимается компания SML Construction, которая для создания туристического центра европейского уровня пригласила к сотрудничеству ведущие компании Казахстана.

- В данном туристическом центре клиенты будут обеспечены лучшим сервисом и разнообразием развлекательных зон, - рассказывает менеджер отдела развития BI Development Еркен Ахметов. - На территории несколько застройщиков возводят отели, жилую недвижимость, торговую галерею lux-класса, тематический парк с множеством аттракционов и курортный гольф-клуб. Среди проектов нашей компании особое место занимают великолепные виллы с видом на море!

Вилла Aktau Riviera открывает двери для всех желающих


Площадь каждой виллы составит до 259 м². Есть варианты дуплексов (на две семьи) - до 157 м², таунхаусов (на три семьи) – до 124 м².


Всего в проекте запланировано 16 вилл, 8 дуплексов и 6 таунхаусов. Впрочем, к продаже сейчас доступно существенно меньше вариантов – клиенты со всех городов Казахстана приезжают на Каспийское побережье, чтобы приобрести собственную виллу.

Такая популярность вполне объяснима. Продолжающаяся второй год пандемия предоставила гражданам возможность оценить все преимущества внутреннего туризма, развитие которого идет семимильными шагами. Мангистауский регион или «полуостров сокровищ», как его еще называют, входит в число лидеров по предпочтениям казахстанцев для путешествий по стране. Здесь 15 известных природных достопримечательностей и, конечно, уникальной красоты море – единственное в Казахстане. Кто не мечтал жить на побережье?!

Вилла Aktau Riviera открывает двери для всех желающих


Все виллы создаются в чистовой отделке с функцией «умный дом» от Connected Home. Предусмотрены датчики протечки воды, температуры, открытия двери, голосовой ассистент, режим «выключить все», пожарное оповещение. По желанию можно заказать полное оформление дома, включая мебель и освещение. Таким образом, клиенты освобождены от лишних хлопот с ремонтом и обустройством. В домах предусмотрены открытые террасы, витражное остекление, через которое открывается превосходная панорама и, конечно, личный бассейн для каждой резиденции. В ближайшей пешей доступности владельцам недвижимости и их гостям доступна развитая инфраструктура Aktau Riviera, в том числе SPA – зона, прогулочная аллея, playroom, рестораны.

Многие приобретают виллы для отдыха, поэтому здесь создается все для безопасности во время отсутствия хозяев. Это - закрытая территория и видеонаблюдение 24/7.

Вилла Aktau Riviera открывает двери для всех желающих


Проект также представлен уютными апартаменты в виде комфортабельных квартир. Совсем скоро запланирован старт второй очереди.
Все варианты как апартаментов, так и вилл доступны за наличный расчет, рассрочку и в ипотеку.

Более подробную информацию о вариантах недвижимости в Aktau Riviera можно узнать в отделах продаж компании BI Group в городах Актау, Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Атырау. Кроме того, компания приглашает всех желающих совершить экскурсию по вилле в новом шоу-руме. Осуществите свою мечту и станьте членом престижного клуба владельцев вилл на побережье!

Партнерский проект "Лады" и BI Group



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