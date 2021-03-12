В Актау открылся отдел продаж BI Group

- Из-за ограничений по всему миру казахстанцы обратили внимание на Каспийское побережье. Красивое море, заповедная зона, природные достопримечательности. В регионе пока не хватает инфраструктуры для развития туризма, но наша компания намерена заполнить этот «вакуум», - отметила директор Департамента по продажам BI Group Асель Кажмуратова.

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При покупке жилья внимательно знакомьтесь с документами Застройщика. Заключайте договор только при наличии всех разрешительных документов.

Отдел продаж в Актау расположился в современном бизнес-центре «Елес» на берегу Каспийского моря. Здесь уже доступны к продаже апартаменты и виллы комплекса Aktau Riviera.Комплекс является одним из флагманов в рамках реализации государственной программы развития туризма. Это огромный квартал на полуострове Мангистау по соседству с Rixos Waterworld Aktau. Территория начинается с первой береговой линии и простирается до заповедной зоны. 50 вилл, дуплексов и таунхаусов, 1600 апартаментов и отель международного уровня. Любой из вариантов будет выполнен в чистовой отделке по дизайн-проекту в утонченном стиле минимализма.В нескольких высотках в 9-17 этажей будут представлены апартаменты в виде уютных квартир с балкончиками в европейском стиле и апартаменты с террасами с видом на море. Самых требовательных клиентов заинтересуют варианты коттеджей.Туристический комплекс на берегу Каспийского моря будет готов принять гостей уже этим летом. В июне завершается строительство первых домов! В целом очереди проекта будут сдаваться до 2024 года.Сразу после церемонии открытия, которая была проведена с соблюдением всех санитарных норм, в новом отделе продаж компании было заключено свыше 10 сделок приобретения жилья в первый день работы. Теперь актаусцы, не покидая город, могут приобрести недвижимость от BI Group как в своем регионе, так и по всему Казахстану.Отдел продаж работает ежедневно - в будни с 9 до 20.00, в выходные дни - с 10 до 18.00, без обеда.