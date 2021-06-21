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ЛАДА.kz » Партнерский проект

Опубликовано: Сегодня, 10:34

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Как жителям Актау купить квартиру в любом мегаполисе

BI Group
У жителей Актау есть уникальная возможность стать владельцем квартиры от ведущей строительной компании BI Group в любом мегаполисе Казахстане, не выезжая за пределы своего города.

Уже четвертый месяц в бизнес-центре «Елес» на берегу Каспийского моря в режиме нон-стоп, без выходных и перерывов на обед, работает отдел продаж застройщика.

Менеджеры отдела продаж консультируют клиентов, предоставляют всю необходимую информацию о десятках доступных объектов, планировках квартир, ипотечных программах и совершают самые важные в жизни каждого человека сделки о приобретении недвижимости. Работа ведется ежедневно, в будни дни - с 9 до 20.00, в выходные - с 10 до 18.00, без обеда.

- Поток клиентов в нашем отделе, несмотря на недавнее открытие, достаточно высокий. Актаусцы интересуются разными предложениями. Кто-то хочет приобрести жилье в Нур-Султане или Алматы для личных целей или для выгодных инвестиций. Других интересует жилье в Атырау и Шымкенте, где у нас много интересных вариантов. Мы предлагаем удобные условия приобретения – в рассрочку, ипотеку или за полный расчет с приятными скидками, - рассказывает директор Департамента по продажам BI Group Асель Кажмуратова. – И, конечно, кроме других городов, клиенты обращаются к нам за покупкой апартаментов и вилл в Aktau Riviera. Это наш первый проект в Мангистауской области, городом-портом которого является Актау.


Как жителям Актау купить квартиру в любом мегаполисе


Aktau Riviera является частью нового туристического центра Казахстана, где уже в этом году запланировано открытие тематического парка (с водными, наземными и воздушными аттракционами) и курортного гольф-клуба площадью в 23 га.

Как раз сейчас, до 30 июня, компания предоставляет скидки до 15% на все апартаменты и виллы в комплексе.

Как жителям Актау купить квартиру в любом мегаполисе


Отметим, что BI Group за 26 лет заслужил репутацию надежного застройщика, клиентами которого стали свыше 200 тысяч граждан. На сегодняшний день Холдингом реализовано более 6 млн кв. м. жилья, а также сотни объектов социальной, коммерческой, промышленной и нефтегазовой инфраструктуры.

Если вы хотите присоединиться к большой семье жильцов домов от BI Group, приходите в отдел продаж Актау по адресу 9А микрорайон, 4 и узнайте все о недвижимости от компании.



Как жителям Актау купить квартиру в любом мегаполисе


Как жителям Актау купить квартиру в любом мегаполисе


Партнерский проект "Лады" и BI Group



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