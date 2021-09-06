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ЛАДА.kz » Партнерский проект

Опубликовано: Сегодня, 09:28

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«Тоталь Дунга» окажет благотворительную помощь жителям Мангистау

Фото из открытых источников
В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе и поступления в стационар большого количества тяжёлых больных, нуждающихся в реанимации и интенсивной терапии, компания «Тоталь Дунга Е энд П ГмбХ» (далее - ТЕП Дунга) совместно с акиматом Мангистауской области выступили с инициативой оказания благотворительной помощи Мангистауской областной многопрофильной больнице.

Тревор Рунг, Управляющий Директор ТЕП Дунгa: «Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, сегодня каждая единица жизненно необходимого медицинского оборудования находится на счету. На протяжении последнего месяца система здравоохранения испытывает серьёзную нагрузку и острую потребность в дополнительной медицинской помощи. Мы видим, что акимат Мангистауской области делает всё возможное для снижения роста заболеваемости в регионе, поэтому мы готовы оказать полное содействие в реализации этой важной социально значимой инициативы для того, чтобы остановить распространение коронавируса и помочь в выздоровлении заболевшим».

Каждый год компания от имени партнёров ДРП Дунга, выделяет около 1 миллиона долларов на поддержку социальных нужд Мангистауской области и приобретение необходимого медицинского оборудования (рентгеновское и ультразвуковое диагностическое оборудование, система компьютерной томографии, видеоэндоскопическая система). В этом году ТЕП Дунга планирует увеличить расходы в два раза, учитывая острую необходимость в аппаратах искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) в регионе.

Тоталь Дунга работает в тесной координации с правительством принимающей страны, что подразумевает, что все социальные расходы регулируются государством. В этой связи компания обратилась к правительству с просьбой одобрить ускоренное освоение расходов и уверена получить одобрение для столь важного проекта в самое ближайшее время.

ТЕП Дунга надеется, что уже совсем скоро новые аппараты ИВЛ начнут помогать медикам в спасении жизней, оказывая неотложную помощь пациентам с поражением дыхательной системы как при коронавирусной инфекции, так и других тяжёлых заболеваниях.

Партнерский проект «Лады» и «Тоталь Дунга Е энд П ГмбХ»



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