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ЛАДА.kz » Партнерский проект

Опубликовано: Сегодня, 12:18

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В Актау квартиры становятся доступнее

K7 Group
Новую ипотечную программу для жителей Мангистау, по которой застройщик платит за вашу квартиру вместе с вами, предлагает «K7 Group» и «Отбасы Банк».

Новогодним чудом, иначе не назвать, можно считать партнерство строительной компании «K7 Group» и «Отбасы Банк» в ипотечной сфере на территории Мангистауской области. Благодаря внедрению программы «Жаңа ипотека» вместо привычных и порой неподъемных 50% от первоначального ипотечного взноса теперь осталось 30%. Как это произошло и кто оплатит «исчезнувшие» 20%?

Гульмира Сармысова, начальник отдела развития бизнес «Отбасы Банк» по Мангистауской области.
«Строительная компания «K7 Group» на безвозмездной основе вносит 10%, а «Отбасы Банк» оставшиеся 10% даст в кредит, и так в совокупности с первоначальным взносом получаются стандартные 50%.

В Актау квартиры становятся доступнее

Начальник отдела развития бизнес «Отбасы Банк» по Мангистауской области Гульмира Сармысова


Например, чтобы приобрести жилье в ипотеку за 10 миллионов тенге, заемщик должен накопить для первоначального взноса всего 3 миллиона.
Участником программы может стать любой житель области, но если вы являетесь еще и клиентом «Отбасы банка» более трех лет, вас ждут льготы по процентным выплатам».

В Актау квартиры становятся доступнее


Директор «K7 Group» Нургиса Жумагулов и директор АО МОФ «Отбасы Банк» Медет Абугалиев подписали договор, основными направлениями которого являются создание условий для стимулирования жилищного строительства, обеспечивающих доступность жилья, а также повышение возможностей для широких слоев населения Мангистауской области по улучшению своих жилищных условий.

В Актау квартиры становятся доступнее

Директор АО МОФ «Отбасы Банк» Медет Абугалиев


Уже сейчас более 3000 квартир в трех жилых построенных современных комплексах ждут своих хозяев. Дизайн, стилистика, разнообразие планировок – все это новые жилые комплексы в городе Актау.

В Актау квартиры становятся доступнее

Директор «K7 Group» Нургиса Жумагулов


«Otyrar city» – жилые комплексы от 5 до 10 этажей комфорт-класса в 20 микрорайоне, дизайн которых выполнен в восточном стиле. Название жилого комплекса оправдывает особенный подход к планировке внешнего вида домов. Коммерческие помещения, бесшумные лифты, современные детские игровые площадки, видеодомофон, контроль системами видеонаблюдения, беседки с фонтанами, где можно будет проводить приятные вечера с родными и близкими.

В Актау квартиры становятся доступнее


Жилой комплекс «Rose» – десятиэтажный дом комфорт-класса на 500 квартир, со своей внутренней зоной отдыха – новая концепция образа жизни.
Свое название комплекс, находящийся в «31Б» микрорайоне, получил не случайно, ведь вокруг него будут разбиты клумбы из красных, белых и желтых роз. Здесь будет посажено более 3000 роз. Воздух будет благоухать ароматами бархатных цветов, а также стиль дома снаружи и внутри будет олицетворять розу.

В Актау квартиры становятся доступнее


Собственная инфраструктура, благоустроенная территория для отдыха и досуга, безопасные детские площадки, удобный подъезд для личного и общественного транспорта – все это жилой комплекс «7Qazyna» в 38 микрорайоне.

Более подробно о новой программе «Жаңа ипотека» можно узнать в центральном офисе строительной компании «K7 Group».

В Актау квартиры становятся доступнее


В Актау квартиры становятся доступнее


В Актау квартиры становятся доступнее


В Актау квартиры становятся доступнее


В Актау квартиры становятся доступнее


С Новым годом! С новой квартирой!

Партнерский проект "Лады" и «K7 Group»



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