В Актау квартиры становятся доступнее





Начальник отдела развития бизнес «Отбасы Банк» по Мангистауской области Гульмира Сармысова Начальник отдела развития бизнес «Отбасы Банк» по Мангистауской области Гульмира Сармысова





Директор АО МОФ «Отбасы Банк» Медет Абугалиев Директор АО МОФ «Отбасы Банк» Медет Абугалиев





Директор «K7 Group» Нургиса Жумагулов Директор «K7 Group» Нургиса Жумагулов

Новогодним чудом, иначе не назвать, можно считать партнерство строительной компании «K7 Group» и «Отбасы Банк» в ипотечной сфере на территории Мангистауской области. Благодаря внедрению программывместо привычных и порой неподъемных 50% от первоначального ипотечного взноса теперь осталось 30%. Как это произошло и кто оплатит «исчезнувшие» 20%?«Строительная компания «K7 Group» на безвозмездной основе вносит 10%, а «Отбасы Банк» оставшиеся 10% даст в кредит, и так в совокупности с первоначальным взносом получаются стандартные 50%.Например, чтобы приобрести жилье в ипотеку за 10 миллионов тенге, заемщик должен накопить для первоначального взноса всего 3 миллиона.Участником программы может стать любой житель области, но если вы являетесь еще и клиентом «Отбасы банка» более трех лет, вас ждут льготы по процентным выплатам».Директор «K7 Group»и директор АО МОФ «Отбасы Банк»подписали договор, основными направлениями которого являются создание условий для стимулирования жилищного строительства, обеспечивающих доступность жилья, а также повышение возможностей для широких слоев населения Мангистауской области по улучшению своих жилищных условий.Уже сейчас более 3000 квартир в трех жилых построенных современных комплексах ждут своих хозяев. Дизайн, стилистика, разнообразие планировок – все это новые жилые комплексы в городе Актау.– жилые комплексы от 5 до 10 этажей комфорт-класса в 20 микрорайоне, дизайн которых выполнен в восточном стиле. Название жилого комплекса оправдывает особенный подход к планировке внешнего вида домов. Коммерческие помещения, бесшумные лифты, современные детские игровые площадки, видеодомофон, контроль системами видеонаблюдения, беседки с фонтанами, где можно будет проводить приятные вечера с родными и близкими.Жилой комплекс «Rose» – десятиэтажный дом комфорт-класса на 500 квартир, со своей внутренней зоной отдыха – новая концепция образа жизни.Свое название комплекс, находящийся в «31Б» микрорайоне, получил не случайно, ведь вокруг него будут разбиты клумбы из красных, белых и желтых роз. Здесь будет посажено более 3000 роз. Воздух будет благоухать ароматами бархатных цветов, а также стиль дома снаружи и внутри будет олицетворять розу.Собственная инфраструктура, благоустроенная территория для отдыха и досуга, безопасные детские площадки, удобный подъезд для личного и общественного транспорта – все это жилой комплекс «7Qazyna» в 38 микрорайоне.Более подробно о новой программе «Жаңа ипотека» можно узнать в центральном офисе строительной компании «K7 Group».