Что ожидать от встречи Токаева с Байденом - Wall Street Journal опубликовал статью

В американской деловой газете Wall Street Journal вышла статья, в ней говорится об ожиданиях от встречи Байдена с президентами стран Центральной Азии, передает Tengrinews.kz.В статье под заголовком "США следует улучшить свою стратегию в Центральной Азии" отмечается, что саммит, который состоится во вторник, 19 сентября, на полях сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, ознаменует первую встречу президента США со своими коллегами из пяти центральноазиатских государств - Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Встреча С5+1 давно назрела и может стать решающим шагом в жизненно важном регионе.Учитывая, что в 2021 году Белый дом Байдена даже не упомянул Центральную Азию в своем Временном стратегическом руководстве по национальной безопасности, встреча, как отметил автор статьи, является реальным признаком прогресса.Также отмечается, что Казахстан позиционирует себя как растущий международный игрок на нескольких аренах, включая нераспространение ядерного оружия, борьбу с терроризмом, разрешение конфликтов и международное развитие. Прошлой осенью президент Касым-Жомарт Токаев инициировал многовекторную внешнеполитическую доктрину, означающую, что страна стремится развивать тесные отношения со всеми основными мировыми игроками, включая Россию, Китай, США и Европейский союз.Далее приводятся меры помощи Вашингтона, для того, чтобы Астана могла играть роль "посредника".-Во-первых, Вашингтон может поддержать политические реформы Астаны по мере ее перехода от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом, пространством для новых политических партий и расширенной свободой СМИ. Казахстан на пути к демократии может стать образцом для других четырех центральноазиатских государств, чтобы оградить регион от влияния Москвы, Пекина и Кабула.-Во-вторых, Казахстан представляет собой связующее звено между регионом и мировой экономикой через Транскаспийский международный транзитный коридор, широко известный как Срединный коридор.Автор статьи Камран Бухари является старшим директором Отдела евразийской безопасности и процветания в the New LinesInstitute for Strategy and Policy и специалистом по национальной безопасности и внешней политике Института профессионального развития Оттавского университета.Напомним, Джо Байден пригласил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на саммит в США.C5+1 – это региональная дипломатическая платформа для правительства Соединенных Штатов "плюс" правительства Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.