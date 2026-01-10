18+
10.01.2026, 10:25

Иран в огне протестов: сотни задержанных, десятки погибших

Новости Мира

Протесты в Иране, охватившие десятки городов, стали самыми крупными с 2022 года. Их причины — экономические трудности и недовольство политическим строем — вскоре переросли в масштабные акции с участием студентов, торговцев и рядовых граждан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

Фото: dw.com
Фото: dw.com

Причины протестов: падение риала и рост инфляции

В 2025 году иранский риал стремительно терял свою стоимость. По данным Reuters, национальная валюта потеряла около половины своей ценности по отношению к доллару США. К декабрю официальная инфляция достигла 42,5%, а курс доллара превысил 1,4 млн риалов.

Экономическая нестабильность сопровождалась резким оттоком капитала с фондового рынка и падением ключевых индексов. Аналитики отмечают, что такие процессы демонстрируют массовый переход с рисковых активов на более стабильные — иностранную валюту и золото. Одновременно эти события отражают снижение доверия населения к экономической политике правительства.

Протесты начались ещё в декабре, но 8 января они приобрели массовый характер. Сначала митинги проходили в Тегеране среди торговцев и владельцев магазинов, которые закрывали свои точки в знак недовольства экономической ситуацией. Со временем протесты вышли на улицы и университетские территории, а лозунги приобрели политический характер — люди начали открыто выражать недовольство действующим режимом.

Масштаб и реакция властей: отключение интернета

По данным Reuters и местных служб мониторинга, правительство Ирана полностью отключило интернет, чтобы ограничить распространение информации о протестах. Такое решение было принято после ожесточённых столкновений между протестующими и силами безопасности в нескольких крупных городах.

Отключение интернета привело к резкому сокращению потока данных из страны: телефонные звонки за рубеж практически не проходили. Кроме того, по информации сайта аэропорта Дубая, было отменено как минимум 17 рейсов между Дубаем и Ираном.

Мнение официальных представителей: опровержения слухов

Посол Ирана в Казахстане Али Акбар Джоукар на брифинге в Астане опроверг сообщения о том, что протестующие захватили города Абданан и Малекшахи. Он подчеркнул, что подобная информация является искажённой и распространяется отдельными западными СМИ.

«На самом деле это вообще не так. Иранская властная структура такая, что невозможно захватить города. Агрессивные протестанты говорят о проблемах в экономике и винят в этом правительство, но захвата городов не было», — заявил посол.

Масштаб арестов и жертвы протестов

По данным Human Rights Activist News Agency (HRANA), протесты охватили 46 городов в 21 провинции. За последние двенадцать дней число задержанных превысило 2,2 тысячи человек, среди которых не менее 166 несовершеннолетних и 48 студентов. HRANA предупреждает, что из-за ограниченного доступа к информации фактическое число арестов может быть значительно выше.

По данным агентства, число погибших достигло 42 человек, включая пять несовершеннолетних и восемь сотрудников правоохранительных органов. Смерти произошли во время столкновений с силами безопасности при разгоне демонстраций, что подтверждают как официальные источники, так и правозащитные организации.

Социально-политические последствия

Протесты отражают глубокое недовольство экономической и политической ситуацией в стране. Падение национальной валюты и рост цен на товары первой необходимости стали катализатором народного гнева. Массовые аресты, отключение интернета и попытки ограничить информацию показывают, что власти Ирана пытаются удерживать контроль над ситуацией.

Аналитики отмечают, что подобные события могут привести к дальнейшему падению доверия населения к государственным институтам и ускорить отток капитала в более безопасные активы.

