Стало известно, почему мозг ставит тормоз и мы откладываем неприятные дела

Каждому знакома ситуация, когда важное дело лежит перед глазами, но первый шаг сделать крайне трудно. Это может быть звонок, который нужно совершить, сложный отчет или подготовка презентации. Казалось бы, всё понятно, но руки не идут к действию. В тяжелых случаях психологи называют это аволицией — когда человек понимает, что нужно делать, но не может себя заставить начать, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Новое исследование, опубликованное в журнале Current Biology, показало: причина не в слабой воле или лени. В нашем мозге действительно существует специальный механизм, который может блокировать мотивацию.

Аволиция и болезни мозга

Аволиция особенно часто встречается у людей с депрессией, шизофренией или болезнью Паркинсона и серьёзно осложняет повседневную жизнь. Учёные давно знали, что мозг оценивает «стоимость» действия: если предполагаемые усилия слишком велики, мотивация падает. Но что именно превращает оценку в отказ действовать, оставалось загадкой.

Эксперименты на обезьянах

Чтобы выяснить механизм, исследователи использовали хемогенетику — технологию, позволяющую временно управлять связями между конкретными зонами мозга. Эксперименты проводились на макаках, нейронные системы которых во многом аналогичны человеческим.

Обезьян обучали выполнять два типа заданий. В одном случае за действие давали награду — воду. В другом награда сочеталась с неприятным стимулом — струей воздуха в лицо. Перед каждым заданием животные видели сигнал и могли самостоятельно решить, приступать или нет. Учёных интересовал именно момент начала действия, а не результат выбора.

Мозг выбирает «стоп»

Результаты оказались неожиданными. Когда награда была без дискомфорта, обезьяны почти всегда выполняли задания. Но как только к награде добавлялся неприятный стимул, они часто «зависали», хотя понимали, что получат пользу.

Ключевым оказался путь между двумя структурами мозга — вентральным стриатумом и вентральным паллидумом. Когда исследователи временно ослабляли связь между ними, макаки начинали действовать гораздо охотнее — но только в стрессовых условиях.

Новые горизонты для медицины

По словам ведущего автора исследования Кэна Ити Амэмори, открытие помогает понять, как утрачивается мотивация при психических и неврологических заболеваниях. В будущем это может привести к новым подходам — от лекарств до методов стимуляции мозга, способных «снять тормоз» мотивации и вернуть людям способность действовать.