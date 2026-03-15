18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
491.29
562.92
6.1
Смотреть все >
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
15.03.2026, 15:14

Стала известна причина смерти актрисы из «Белорусского вокзала»

Новости Мира 0 714

Названа причина смерти заслуженной артистки РСФСР Людмилы Арининой, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото с сайта teatral-online.ru

Стали известны подробности смерти советской и российской актрисы Людмила Аринина. По информации из окружения артистки, причиной ее кончины стала возрастная сердечная недостаточность.

Как сообщили близкие к семье актрисы, в последнее время они поддерживали с ней связь по телефону. По их словам, на момент смерти артистке было 99 лет, и сердце уже было ослаблено возрастом. При этом, несмотря на почтенный возраст, серьезных заболеваний, которые могли бы напрямую привести к смерти, у нее не наблюдалось.

Людмила Аринина ушла из жизни на 100-м году, не дожив немного до своего векового юбилея. Об этом стало известно 14 марта.

За свою творческую карьеру актриса сыграла десятки ролей в театре и кино. Она работала в Московский театр юного зрителя, а позднее выступала на сцене Театр имени Моссовета, где выходила к зрителям на протяжении многих лет.

Фильмография артистки насчитывает более 50 работ: среди них «Белорусский вокзал», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Гостья из будущего», «Осенний марафон», «Отцы и деды», «Андерсен. Жизнь без любви». Ее вклад в развитие театра и кино был отмечен почетным званием заслуженной артистки РСФСР, которое она получила в 1979 году.

0
7
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

