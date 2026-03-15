Стала известна причина смерти актрисы из «Белорусского вокзала»

Стали известны подробности смерти советской и российской актрисы Людмила Аринина. По информации из окружения артистки, причиной ее кончины стала возрастная сердечная недостаточность.

Как сообщили близкие к семье актрисы, в последнее время они поддерживали с ней связь по телефону. По их словам, на момент смерти артистке было 99 лет, и сердце уже было ослаблено возрастом. При этом, несмотря на почтенный возраст, серьезных заболеваний, которые могли бы напрямую привести к смерти, у нее не наблюдалось.

Людмила Аринина ушла из жизни на 100-м году, не дожив немного до своего векового юбилея. Об этом стало известно 14 марта.

За свою творческую карьеру актриса сыграла десятки ролей в театре и кино. Она работала в Московский театр юного зрителя, а позднее выступала на сцене Театр имени Моссовета, где выходила к зрителям на протяжении многих лет.

Фильмография артистки насчитывает более 50 работ: среди них «Белорусский вокзал», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Гостья из будущего», «Осенний марафон», «Отцы и деды», «Андерсен. Жизнь без любви». Ее вклад в развитие театра и кино был отмечен почетным званием заслуженной артистки РСФСР, которое она получила в 1979 году.