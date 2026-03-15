15.03.2026, 16:49

Скончался актер из фильмов «Кавказская пленница» и «Кин-дза-дза!»

Новости Мира

Николай Гаро, сыгравший эпизодические роли в культовых советских фильмах и работавший продюсером, скончался 14 марта 2026 года, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру.

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

Известный советский и российский актер и продюсер Николай Гаро скончался 14 марта 2026 года, сообщила киновед и организатор кинофестивалей Вячеслав Шмыров в соцсетях.

Николай Мушевич Гаро родился 3 декабря 1937 года. Он окончил экономический факультет ВГИК и начал сниматься в кино с 1966 года. Свою карьеру он совмещал с работой на киностудии Мосфильм, где трудился с 1962 года на различных должностях – от администратора до продюсера.

Гаро сотрудничал с известными советскими режиссерами-комедиографами и появлялся в эпизодах культовых фильмов. В комедии «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» он сыграл водителя рефрижератора, а в фильме «Кин-дза-дза!» исполнил роль господина ПЖ в бассейне. Среди других его работ – картины «Частный детектив, или Операция „Кооперация“», «Курочка Ряба», «Привет, дуралеи!» и «Ландыш серебристый».

Помимо актерской деятельности, Гаро активно работал за кадром. Он занимал пост директора съемочной группы на киностудии «Мосфильм» и участвовал в создании фильмов «Черный монах», «Три дня в Москве», «Командир счастливой „Щуки“» и других проектов.

Также он выступал продюсером картин Эльдар Рязанов – «Старые клячи», «Тихие омуты», «Привет, дуралеи!» и фильма Андрей Кончаловский – «Курочка Ряба». С 1995 года Николай Гаро занимал пост генерального директора киностудии Луч.

