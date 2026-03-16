Названы 5 ошибок при питье воды, которые совершают почти все

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов объяснил, что неправильное употребление воды может навредить здоровью и перечислил пять самых распространенных ошибок, передает Lada.kz со ссылкой на АиФ .

Первая ошибка – употребление большого объема жидкости за один раз. Вялов объяснил, что попытка «допить» оставшиеся литры воды вечером создает ударную нагрузку на почки, клетки не успевают усвоить жидкость, что может вызвать отеки и нарушение электролитного баланса. По его словам, вода должна употребляться небольшими порциями в течение дня – по два-три глотка каждый час.

Вторая ошибка – пить ледяную воду натощак или сразу после еды. Гастроэнтеролог отметил, что резкая смена температуры вызывает спазм сосудов и мышц желудка, нарушая пищеварение, поскольку ферменты активны только при температуре тела. Оптимально пить воду комнатной температуры или слегка прохладную, а утром натощак лучше употреблять теплую воду (30–40°C).

Третья ошибка – обильное питье перед едой, во время приема пищи или сразу после. Вялов советует пить воду за 30 минут до еды, во время еды – лишь небольшой глоток, а через 1–1,5 часа после приема пищи можно выпить обычную порцию.

Четвертая ошибка – пить только при сильной жажде. Врач рекомендует поддерживать водный баланс заранее, до появления ощущения жажды.

Пятая ошибка – игнорирование дополнительных потерь жидкости. Вялов уточнил, что к привычной норме следует добавлять 0,5–1 литр воды в дни, когда человек употребляет кофе, занимается спортом или находится на жаре.