18+
Курсы валют в банках Актау:
491.29
562.92
6.1
Смотреть все >
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
15.03.2026, 20:23

В Китае робот напугал пенсионерку на улице и оказался в полиции

Новости Мира 0 681

В Макао робот-гуманоид, преследовавший пожилую женщину, попал в полицию, передает Lada.kz со ссылкой на Hibiny.ru.

Фото: Futurism


По данным Futurism, в китайском городе Макао произошел необычный инцидент с участием человекоподобного робота. Устройство, которое следовало за пожилой женщиной на улице, напугало ее настолько, что ситуацию пришлось урегулировать полиции.

По информации издания, случай произошел возле одного из жилых комплексов. Пенсионерка шла по улице и читала сообщения на мобильном телефоне, когда заметила, что за ней движется гуманоидный робот модели Unitree G1.

Неожиданное появление машины вызвало у женщины сильное беспокойство. В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой пенсионерка эмоционально высказывает претензии роботу, в то время как вокруг собираются прохожие и наблюдают за происходящим. При этом робот продолжал находиться рядом и не покидал место.

В результате очевидцы обратились к сотрудникам полиции. После прибытия стражей порядка робот-гуманоид поднял руки вверх, после чего его увели двое полицейских.

Позже выяснилось, что устройство принадлежит одному из местных образовательных центров и использовалось в рекламных целях.

Инцидент завершился без серьезных последствий. Робота вернули владельцу, которому сделали предупреждение о необходимости соблюдать меры безопасности при использовании подобных технологий в местах массового пребывания людей.

После случившегося пенсионерке стало плохо, и ее доставили в больницу. Однако вскоре женщину выписали, а от подачи официальной жалобы она отказалась.

3
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

