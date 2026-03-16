Узбекистан официально лишился последней гражданки СССР

Жительница Узбекистана завершила уникальный исторический этап, оформив паспорт гражданина страны после более чем 30 лет жизни с документом Советского Союза. Об этом официально сообщила пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана, передает Lada.kz.

Фото: телеграм-канал ADLIYA YANGILIKLARI

Три десятилетия с паспортом СССР

Женщина по имени Онархол Холдоровна Кубаева родилась 21 декабря 1972 года в Нуратинском районе. После замужества в 1992 году она сменила место жительства и переехала в другой район Самаркандской области. За все это время она так и не обратилась ни в многофункциональные центры, ни в органы внутренних дел или Государственную миграционную службу для замены устаревшего документа.

Минюст отметил, что лишь 14 марта Кубаевой была оформлена современная ID-карта гражданина Узбекистана, завершившая долгий и уникальный период жизни с паспортом СССР.

В соцсетях о «последней гражданке СССР»

Информация о женщине ранее появилась в социальных сетях, где её стали называть «последней гражданкой СССР». В ведомстве уточнили, что Кубаева действительно прожила с советским паспортом более 30 лет, что сделало её случай исключительным и привлекло внимание общественности.

Параллели с историей в России

Интересно, что аналогичная ситуация имела место и в России. В декабре прошлого года житель Волчанска Свердловской области, также пользовавшийся паспортом СССР, через суд добился признания факта своего проживания на территории России.

По данным материалов дела, мужчина родился и жил в Волчанске до 1987 года, затем прошел срочную службу в Советской армии, переехал в другой регион, где создал семью и воспитал детей. Вернувшись в Волчанск, он продолжал проживать без российского паспорта. После изучения свидетельских показаний, документов о рождении детей и данных о месте жительства суд признал его резидентом России, что позволило обратиться в МВД для оформления гражданского паспорта.

Исторический контекст и современность

Случай Кубаевой стал символическим закрытием эпохи: поколение людей, родившихся и выросших в СССР, постепенно адаптируется к новым условиям и требованиям государств, которые образовались после распада Советского Союза. Уникальные истории вроде этой показывают, как глубоко прошлое переплетается с настоящим, а бюрократические и юридические формальности могут иногда отставать от реальной жизни граждан.