Пожилой мужчина оставил кота у зоомагазина, приложив трогательную записку

На юго-западе Китая произошёл случай, который одновременно трогает и вызывает удивление. У входа в один из зоомагазинов владелица обнаружила переноску с котом, рядом лежала небольшая пачка денег и письмо от неизвестного мужчины. На первый взгляд ситуация выглядела как обычный случай оставленного питомца, однако содержание записки заставило понять, что история куда глубже, сообщает Lada.kz со ссылкой на South China Morning Post .

Подарок судьбы или вынужденный выбор

Женщина по фамилии Сун, владелица зоомагазина, заметила серую переноску для животных около двери своего магазина. Услышав мяуканье, она открыла её и обнаружила полосатого кота, окружённого пакетами с кормом. Первоначально ей показалось, что животное просто бросили. Однако внимательный взгляд вскоре обратил внимание на розовую записку, аккуратно сложенную под животным, и на купюры, оставленные рядом.

В письме мужчина объяснял, что является одиноким пожилым человеком из другого города. Он предстоящее на следующий день хирургическое вмешательство, после которого не сможет заботиться о своём питомце. Болезнь не уточнялась, но ясно было одно — решение оставить кота было продиктовано заботой, а не равнодушием.

Лайбао — грядущее сокровище

Коту дали имя Лайбао, что в переводе с китайского означает «грядущее сокровище». Ему четыре года, он стерилизован и отличается спокойным и ласковым характером. Хозяин просил, чтобы добрые руки позаботились о Лайбао и оставил небольшую сумму денег в знак благодарности. В переноске также находились две чистые миски для еды, что свидетельствует о внимании и заботе мужчины даже на прощание.

Животное выглядело ухоженным и здоровым — его шерсть была аккуратно вычесана, а поведение спокойным и дружелюбным. Сун взяла Лайбао к себе домой, где кот быстро освоился. Женщина отмечает, что он любит тихо сидеть и смотреть вдаль, лежать на полу и иногда проявлять нежность, обнимая её руку.

Следы хозяина теряются

В попытке найти прежнего владельца китаянка проверила записи с камер наблюдения возле магазина и даже посетила несколько местных больниц. К сожалению, следы пожилого мужчины найти не удалось. История Лайбао оставляет после себя смесь печали и тепла, показывая, что иногда самые трогательные проявления любви приходят через расставание и доверие чужим людям.