18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
486.2
557.82
6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
16.03.2026, 18:46

Пожилой мужчина оставил кота у зоомагазина, приложив трогательную записку

Новости Мира

На юго-западе Китая произошёл случай, который одновременно трогает и вызывает удивление. У входа в один из зоомагазинов владелица обнаружила переноску с котом, рядом лежала небольшая пачка денег и письмо от неизвестного мужчины. На первый взгляд ситуация выглядела как обычный случай оставленного питомца, однако содержание записки заставило понять, что история куда глубже, сообщает Lada.kz со ссылкой на South China Morning Post.

Фото: scmp.com
Фото: scmp.com

Подарок судьбы или вынужденный выбор

Женщина по фамилии Сун, владелица зоомагазина, заметила серую переноску для животных около двери своего магазина. Услышав мяуканье, она открыла её и обнаружила полосатого кота, окружённого пакетами с кормом. Первоначально ей показалось, что животное просто бросили. Однако внимательный взгляд вскоре обратил внимание на розовую записку, аккуратно сложенную под животным, и на купюры, оставленные рядом.

В письме мужчина объяснял, что является одиноким пожилым человеком из другого города. Он предстоящее на следующий день хирургическое вмешательство, после которого не сможет заботиться о своём питомце. Болезнь не уточнялась, но ясно было одно — решение оставить кота было продиктовано заботой, а не равнодушием.

Лайбао — грядущее сокровище

Коту дали имя Лайбао, что в переводе с китайского означает «грядущее сокровище». Ему четыре года, он стерилизован и отличается спокойным и ласковым характером. Хозяин просил, чтобы добрые руки позаботились о Лайбао и оставил небольшую сумму денег в знак благодарности. В переноске также находились две чистые миски для еды, что свидетельствует о внимании и заботе мужчины даже на прощание.

Животное выглядело ухоженным и здоровым — его шерсть была аккуратно вычесана, а поведение спокойным и дружелюбным. Сун взяла Лайбао к себе домой, где кот быстро освоился. Женщина отмечает, что он любит тихо сидеть и смотреть вдаль, лежать на полу и иногда проявлять нежность, обнимая её руку.

Следы хозяина теряются

В попытке найти прежнего владельца китаянка проверила записи с камер наблюдения возле магазина и даже посетила несколько местных больниц. К сожалению, следы пожилого мужчины найти не удалось. История Лайбао оставляет после себя смесь печали и тепла, показывая, что иногда самые трогательные проявления любви приходят через расставание и доверие чужим людям.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь