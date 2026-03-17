Женщина вместо развода предложила любовнице своего мужа взять его в аренду за $920 в месяц

В Таиланде женщина, представившаяся как Кхун Кванг, вместо привычного развода предложила любовнице своего мужа необычную «сделку»: платить $920 в месяц за возможность жить с полицейским, сообщает Lada.kz со ссылкой на NDTV.

Как все началось

Ситуация, по словам Кванг, начала обостряться в середине 2025 года. Женщина заметила неизвестную особу, которая активно следила за ее мужем в интернете и просматривала страницы его семьи в социальных сетях. Вскоре поведение мужа изменилось: он стал поздно возвращаться домой, игнорировал звонки и отстранялся от семейной жизни.

Кульминация конфликта

Накал страстей достиг апогея одной ночью, когда мужчина вернулся домой около часа ночи и заявил, что хочет уйти из семьи. При этом он оставил жене и ребенку дом, автомобиль и долги, но не был готов полностью разорвать отношения с любовницей.

После этого Кванг наняла частного детектива, чтобы проверить подозрения. Уже в первый день расследования выяснилось, что ее муж регулярно посещал район, где, как считалось, проживает его возлюбленная.

Разговор и признания

Когда женщина потребовала откровенного разговора, муж признался, что другая женщина знала о его семье, но не собиралась брать на себя ответственность за возможные финансовые обязательства, если он разведется. После этого мужчина некоторое время вновь жил с женой, но вскоре признался, что не может прекратить отношения с любовницей.

Необычное предложение

Именно в этот момент Кванг выдвинула экстраординарное условие: она согласна не разводиться, если любовница будет платить $920 в месяц за возможность «арендовать» мужа. По словам женщины, любовница согласилась, утверждая, что деньги для нее не проблема. Однако сам мужчина отверг подобную идею, оставив предложение нереализованным.

Юридический аспект

Юрист Пэт Анусорн Асурапонг подчеркнул, что «договор аренды мужа» не имеет юридической силы в Таиланде. Он противоречит законам страны о моногамии и общественному порядку, что делает подобные соглашения недействительными.